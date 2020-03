Coronavirus Donald Trump Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una resolución de ley en la que se establece velar por los insumos que existen para enfrentar la pandemia del coronavirus (Covid-19), con esta medida se busca frenar una inestabilidad de precios de los productos básicos en el país, sobre todo contra los mayoristas, de acuerdo a una publicación en el portal de Infobae.

En la página, se advierte que la firma de este decreto se hizo en privado este lunes 23 de marzo, como una forma de atacar posibles actos en los que los mayoristas se apoderen de los productos que se requieren para el combate del coronavirus, así como un aumento de los precios que dañe a la población en medio de la crisis sanitaria.

De acuerdo a Infobae, la secretaria de Prensa, Stephanie Grisham dijo de manera textual: “No vamos a dejar que aquellos que acopian y manipulan los precios dañen la salud de los Estados Unidos en este tiempo de necesidad”.

President @realDonaldTrump just signed an EO to prevent hoarding & price gouging of supplies needed in our war against the #Coronavirus . This sends a strong message – we will not let those hoarding vital supplies & price gougers to harm the health of America in this hour of need. pic.twitter.com/eksxQOVKNM

En su cuenta de Twitter, la funcionaria expresó de manera textual lo siguiente: “Presidente @realDonaldTrump acaba de firmar un EO para evitar el acaparamiento y el aumento de precios de los suministros necesarios en nuestra guerra contra el #Coronavirus. Esto envía un mensaje contundente: no permitiremos que quienes atesoran suministros vitales y extorsiones de precios perjudiquen la salud de Estados Unidos en esta hora de necesidad”.

Sin embargo, de acuerdo al portal de Infobae, una declaración del fiscal general William Barr aclara que estas medidas son contra los vendedores de grandes volúmenes y no contra los consumidores, es decir contra los ciudadanos.

“Si tienen una gran cantidad de papel higiénico en sus casas, no les va a pasar nada, pero si tienen un galpón lleno de barbijos, van a escuchar un llamado a sus puertas”, dijo Barr, de acuerdo al portal de Infobae.

La situación económica por las medidas aplicadas por el Coronavirus se vislumbran difíciles en todo el mundo, por lo que el presidente Donald Trump comentó que analiza bajar las acciones debido al impacto que se podría tener, de acuerdo a EFE.

Dijo este lunes que está considerando rebajar las medidas de su Gobierno para frenar la propagación del Covid-19, por el impacto negativo que están teniendo en la economía.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció que el 30 de marzo, cuando termine el periodo de 15 días que su Gobierno impuso para implementar medidas, estudiará si mantiene ese mismo rumbo o toma una nueva dirección.

El presidente, sin embargo, puso énfasis en que las medidas de excepción “terminarán pronto” y que “el remedio no puede ser peor que la enfermedad”, al tiempo que reconoció que los números van a ser “malos” en los próximos días.

“Estados Unidos volverá, y pronto, a estar en funcionamiento. Muy pronto, mucho más pronto que tres o cuatro meses como algunos sugieren. Mucho más pronto. No podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad”, dijo.

Entre las medidas que Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos están trabajar y escolarizarse desde la casa siempre que sea posible, evitar viajes, no acudir a bares o restaurantes y evitar reuniones de más 10 personas.

“Esto puede crear un problema mucho mayor que el problema con el que empezamos”, dijo, al insistir que Estados Unidos no quiere “perder empresas ni perder trabajadores”.

Asimismo, comparó las muertes del coronavirus con la siniestralidad en la carretera. “Los accidentes de automóvil son muchos más que cualquier número del que estemos hablando (sobre el Covid-19). Eso no significa que vayamos a decirle a todo el mundo que deje de conducir automóviles”, dijo el mandatario.

