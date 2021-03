Donald Trump critica caída de Joe Biden

Le preocupa que pueda no entender lo que está firmando

Cree que está abierta la puerta para que Kamala Harris sea ya su reemplazo Tras caída de Joe Biden en escaleras, expresidente de Estados Unidos, Donald Trump lo esperaba, dice que la vicepresidenta, Kamala Harris sería el reemplazo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias del New York Post. Como se recordará, hace unos días el presidente de Estados Unidos tuvo un percance en el que por tres veces se tropezó en las escaleras y sufrió una caída que le dio la vuelta al mundo ya que consideran que su salud no está del todo bien, por l que ya ve a Kamala Harris como reemplazo. ¿YA SE NECESITA EL REEMPLAZO? Esta situación fue aprovechada por el expresidente Donald Trump que lanzó una advertencia sobre la situación de Joe Biden y dijo que cree que el estado mental de Biden puede verse desmejorado al punto de que puede no entender lo que está firmando. Ante ellos, cree que puede estar abierta una puerta para que Kamala Harris ya sea considerada como un reemplazo, a solo unos meses de que Biden asumiera el cargo, tras unas polémicas elecciones en que Trump no aceptaba el resultado.

“LO ESPERABA, EN REALIDAD? Esto fue lo que el expresidente Donald Trump dijo sobre la caída de Joe Biden: “Lo esperaba, en realidad”, dijo durante una entrevista en Newsmax tras el video del accidente en las escaleras del Air Force One el viernes pasado. “Cuando bajé por la rampa en West Point, que era como una capa de hielo sin barandilla, sin nada – gran planificación – quería ir pulgada a pulgada porque lo último que quiero hacer es tomar una caída como Biden hizo. Ahora esa caída fue terrible y en realidad no fue una, eran tres”, dijo y dejó abierta la puerta a Kamala Harris.

¿ESTÁ LOCO? Pero eso no fue lo más peligroso que advirtió Donald Trump sobre la caída de Joe Biden en las escaleras del avión presidencial, ya que presume que puede estar en declive mental y demasiado confundido para leer los periódicos que firma que contienen dictados presidenciales. “Algo está pasando, es una locura. Lo que está pasando es una locura y te preguntas si todas las cosas que está firmando o no, si entiende o no lo que está firmando, porque esto es peor que Bernie Sanders en su peor momento. Nunca pensamos que esto podría suceder. Bernie Sanders con esteroides no estaría firmando lo que este tipo está firmando”.

DUDAN DE SU SALUD Tras las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la caída de Joe Biden, la gente ha especulado sobre el estado de salud del mandatario, quien actualmente tiene 78 años de edad y ya había tenido otro incidente. Cuando sufrió las tres caídas, la gente comenzó a cuestionar si tenía fuerzas para seguir adelante, lo que muchos pensaron que no podría, es por ello que lanzaron serias críticas en las redes sociales ante ello y la Casa Blanca respondió.

NO LE PASÓ NADA Tras que se informara de Joe Biden y su caída en las escaleras de la avión presidencial, la secretaria principal adjunta de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que el mandatario está “100 por ciento bien” tras la su percance. A finales del año pasado Joe Biden fue visto vistiendo su típico traje azul marino con un yeso en el pie derecho fuera del teatro The Queen en Delaware. Es la primera vez que sufre este accidente al intentar subir las escaleras del avión.

MINIMIZAN CAÍDA El equipo de Joe Biden restó importancia a los tropiezos. El presidente “está bien al cien por cien”, dijo a los periodistas a bordo del avión Karine Jean-Pierre, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, quien subrayó el viento que hacía este mediodía en la base de la fuerza aérea de Andrews (Maryland), de donde parte habitualmente el Air Force One. “Casi me caigo yo misma al subir las escaleras”, apuntó esta portavoz, quien destacó una vez más que el presidente Joe Biden está bien después de la caída en las escaleras del avión presidencial Air Force One, pero no sufrió lesiones.

LAS BURLAS Fue en la página de Youtube de T13, que la gente comenzó con la ‘lluvia’ de agresiones y burlas: “Y yo pensé que mi abuelo de 90 años estaba cag… este está peor”, “tenía razón Putin al desearle buena salud”, “no puedes pasar 1 segundo sin humillarte”. Pero ni descanso dieron a Joe Biden al sufrir caída en las escaleras del avión presidencial y los internautas le dieron con todo. “Cuando te descrestabas, pero tenías que disimular porque estaba la chica que te gustaba”, “¿Por qué lo dejan andar sin bastón? Se pasan los gringos”.

LE ‘TUNDEN’ “Esa wea es cuando te pasas de copas. Ni yo curado me he caído tantas veces”, “me hizo acordar al Sr Burns por alguna razón”, “lo que me gusta es que el presidente no se rinde con las 3 caídas que se da”, “el viejo se esta cayendo a pedazos”, criticaron más personas. Otras personas consideraron que la caída tiene un contexto mucho más allá de un accidente: “Wow. Difícil recuperarse mediáticamente de algo así. Los años no pasan en vano. Tiene 78 años y ha sido sedentario. La longevidad y calidad de vida en la tercera edad dependen de nuestra masa muscular. No hay vuelta que darle”.

MÁS CRÍTICAS Entonces al ver el video de Joe Biden que sufre caída en las escaleras del avión presidencial Air Force One, la gente opinó más al respecto: “Es que él es una persona de más/menos de 80 años, no puede pretender subir unos escalones corriendo como si estuviera 30 años, por Dios”. Otros internautas hicieron ‘gala’ de sus chistes y tomaron el accidente de Joe Biden que sufre caída en las escaleras del avión presidencial, como una escena de una borrachera: “Cuando llegas de la ped… y quieres disimular que estás sobrio haciéndote el agilito, pero tu cuerpo no te deja… jajaja”.