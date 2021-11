De acuerdo con la agencia EFE, el que fuera presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclutó a sheriffs y otras fuerzas de seguridad locales para arrestar a indocumentados , lo que provocó terror en comunidades migrantes de diferentes partes del país, según reveló este martes el diario The Washington Post.

La polémica de que Trump habría dado la orden de expandir el convenido 287(g), se dio a conocer debido a que The Washington Post, informó sobre la filtración de varios correos dirigidos hacia el entonces secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly; hasta el momento, tanto Trump o Kelly han dado declaraciones al respecto.

Según The Washington Post, la investigación comenzó con un correo electrónico que recibió el alguacil del condado de Frederick, Chuck Jenkins, donde salía una fotografía de él con un grupo que ha luchado durante mucho tiempo para reducir la cantidad de inmigrantes permitidos en los Estados Unidos, en compañía de Donald Trump. La imagen, que en ese momento le causó sorpresa, la reenvió a una de sus compañeras quien hizo alusión de que: “¿Se reunieron todos para discutir cómo deshacerse de los ilegales?”

Según The Post, todo nació en el 2018 cuando la reunión de la Casa Blanca fue parte de cabildeo de dos días por parte de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense para promover el control fronterizo y la aplicación de la ley de inmigración. Este programa más el convenido, fue la razón por la que varios Sheriffs se unieron a Trump convencidos de que sería ‘para el bienestar del país’. Archivado como: Donald Trump polémico reclutamiento

Donald Trump polémico reclutamiento: ¿De qué iba el plan?

The Washington Post, explicó que la creación de este plan le sirvió a Trump en poner sus esfuerzos para que los indocumentados no tuvieran cabida en los Estados Unidos y pudieran liberarse poco a poco de “ellos”. De acuerdo con The Post, el plan de Trump fue rápidamente aceptado por algunos sheriffs y comenzó a ser operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El éxito fue sorprendente.

Una de las funciones del programa fue que permitió a los agentes del orden público estatales y locales actuar con autoridad federal: interrogando, denunciando y deteniendo a inmigrantes indocumentados, señaló The Post. El polémico plan de Trump, atrajo la atención de las organizaciones que han luchado por los derechos de los inmigrantes y causó cierta preocupación entre indocumentados que residen en el país. Archivado como: Donald Trump polémico reclutamiento