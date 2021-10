Donald Trump pide que se le regrese su cuenta de Twitter

Afirma que es una violación a su libertad de expresión

Era la red social favorita del mandatario

Piden que le regresen su cuenta. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a un juez de Florida que ordene que la red social de Twitter active de nuevo su cuenta personal, después de que la plataforma la suspendió permanentemente el pasado enero por “inictación a la violencia, justo después de que sucedió el asalto en el Capitolio, así lo informó EFE.

Fue el pasado 8 de enero cuando se dio a conocer que la cuenta oficial de Twitter del ya ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había sido suspendida después de haber infringido con varias reglas y haber recibido infinidades de advertencias por sus post y publicaciones.

La suspención de la cuenta de Twitter de Donald Trump

Y es que todo esto sucedió justo después de que Donald Trump envió un mensaje con el que invitaba a sus seguidores, quienes se encontraba en el Capitolio, a irse a casa, pero también reforzó la idea de que las pasadas elecciones presidencias, las cuales le habían dado la victoria a Joe Biden, habían sido un completo fraude.

Esto último pareció no haberle gustado a la plataforma, ya que a pesar de que explicaron que sus palabras no incumplían las normas de la red social y primero decidieron suspender su cuenta por 12 horas a cambio de que eliminara los tweets, sin embargo el ex mandatario volvió a publicar algunos mensajes elogiando a sus partidarios como “grandes patriotas estadounidenses”, provocando que le suspendieran la cuenta de manera permanente.