Donald Trump dice que “peleará como el infierno” por la presidencia de Estados Unidos

A finales del año pasado perdió las elecciones contra Joe Biden, pero se resiste a aceptarlo

Mañana los legisladores deberán validar o no la certificación del Colegio Electoral

Donald Trump dice que “peleará como el infierno” por la presidencia de Estados Unidos frente a Joe Biden, a días de que deje la Casa Blanca, informó el portal de noticias wishtv y la agencia AP.

Será mañana miércoles 6 de enero cuando se reúnan los legisladores para validar o no la certificación que hizo el Colegio Electoral sobre los resultados de las elecciones.

El mandatario apeló a los legisladores republicanos para que revirtieran su derrota electoral con Joe Biden apenas a finales del año pasado.

Donald Trump no ha dejado de insistir en que ganó el proceso electoral y se resiste a dejar la presidencia y a su vez la Casa Blanca, a solo unos días de que se lleve a cabo el juramento de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

Fue durante un mitin celebrado la noche del pasado lunes, en Georgia, que Donald Trump dejó en claro que su postura es firme y dijo que los votantes del presidente electo Joe Biden “no van a tomar esta Casa Blanca”.

El objetivo de Donald Trump era impulsar a los candidatos republicanos al Senado en las elecciones de sesión del martes, sin embargo, prácticamente todo su discurso lo centró en su pérdida electoral, reitera que ganó “por mucho” margen.

El presidente dijo: “Espero que nuestro gran vicepresidente llegue a través de nosotros. Es un gran tipo. Por supuesto, si no viene a través, no me gustará tanto. No, Mike es un gran tipo”.

El vicepresidente Mike Pence, que está bajo presión para validar los resultados para Trump, será observdo de cerca mientras lidera la ceremonia en la sesión de mañana.

“Les prometo esto: El miércoles, tendremos nuestro día en el Congreso”, dijo Pence mientras hacía campaña en Georgia antes de las elecciones de corridas del martes que determinarán el control del Senado