Donald Trump deja con la mano tendida Nancy Pelosi

La imagen quedó grabada para la posteridad

Esto sucedió previo al discurso anual sobre el Estado de la Unión

State of the Union SOTU. El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, pero no sin antes hacer uno de los “desprecios” de los que ha experimentado con otros personajes, ahora él decidió dejar con la mano tendida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Sin embargo no contó con la ‘venganza’ de Pelosi.

Momentos antes de que comenzara con su discurso, Donald Trump saludó a los presentes, pero al llegar al lugar de Nancy Pelosi, ésta le extendió su mano para saludarlo, pero el presidente de Estados Unidos la dejó en “visto” y siguió de largo, ante la mirada atónita de todos los presentes.

Este “desprecio” de Donald Trump quedó grabado en video y fotografía por los medios de comunicación que acudieron a escuchar al discurso del presidente donde dio a conocer detalles sobre migración, el muro y algunos otros avances de la economía americana bajo su mando. Sin embargo al finalizar el discurso, Nancy Pelosi rompió las hojas de lo que parecía ser el texto de las palabras que dijo Donald Trump, en una aparente y clara reacción al “desprecio” del presidente.

Las imágenes del “desprecio” de Donald Trump a Nancy Pelosi ya se subió a las redes sociales y portales de los principales medios de comunicación de Estados Unidos y de México como Sin Embargo, y ha causado gran polémica debido a que y a se conoce la forma de ser de mandatario.

Durante su discurso y dirigiéndose a la nación en tiempos extraordinarios, el presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos “está más fuerte que nunca” mientras pronunciaba su discurso del Estado de la Unión en la víspera de su probable absolución del juicio político y después de un caótico caucus del Partido Demócrata en la contienda para reemplazarlo.

Trump, que es primer presidente que busca su reelección tras ser sometido a un juicio político, recibió un cálido recibimiento partidista en la Cámara de Representantes, donde algunos republicanos corearon “Cuatro años más”, mientras los demócratas guardaban silencio.

“Los enemigos de Estados Unidos están huyendo, los haberes de Estados Unidos van al alza y el futuro de Estados Unidos resplandece”, declaró Trump. “En apenas tres cortos años, hemos destruido la mentalidad de un declive estadounidense y hemos rechazado una merma al destino de Estados Unidos. Estamos avanzando a un ritmo que era inimaginable hace poco tiempo, ¡y no vamos a regresar nunca!”.

Estableciendo un criterio para el éxito y luego afirmando que lo superó, Trump ha pasado de un discurso inaugural en el que criticó la “masacre estadounidense” a exaltar el “gran regreso estadounidense”, adjudicándose el crédito por el éxito económico del país como razón principal para un segundo mandato.

Los miembros republicanos del Congreso aplaudieron casi cada oración del discurso de Trump, a menudo poniéndose de pie para elogiarlo.

La única incertidumbre era si iba a mencionar los cargos de juicio político en su contra.

En el discurso transmitido a nivel nacional, Trump habló en la Cámara de Representantes. En el lado opuesto del Capitolio se tiene previsto que el Senado lo absuelva el miércoles.

Durante la primera parte de su discurso, Trump destacó la fortaleza de la economía, incluida la baja tasa de desempleo y cuestiones sobre cómo ha ayudado a los trabajadores de clase obrera y media, pese a que el periodo de crecimiento comenzó bajo su predecesor, Barack Obama.

Al finalizar el discurso, Nancy Pelosi rompió las hojas de lo que parecía ser el texto de las palabras que dijo Donald Trump, en una aparente y clara reacción al "desprecio" del presidente.

