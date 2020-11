Kuno Becker no se guardó nada en sus declaraciones

El actor mexicano, a través de redes sociales, lanza seria advertencia si gana Donald Trump

“Trump es un criminal, que no respeta a las mujeres, que no respeta la vida”, expresó

¿Cumplirá su palabra? A través de sus redes sociales, el actor mexicano Kuno Becker lanza seria advertencia si Donald Trump gana las elecciones presidenciales de EE.UU., provocando todo tipo de reacciones de parte de sus seguidores.

Conocido por exponer sus puntos de vista sobre la situación que se vive hoy en día en EE.UU., Kuno Becker no esperó a que se diera un resultado oficial para despotricar contra Donald Trump.

En el primero de una serie de cuatro tweets, Kuno Becker dijo lo siguiente:

“Hoy, si gana Trump, yo me voy de Estados Unidos, porque si gana ese racista, ese anti mexicano, ese fascista, yo no tengo nada que hacer en un país que no cree en la justicia”.

El actor mexicano no se guardó nada en su mensaje: “(Donald) Trump es un criminal, que no respeta a las mujeres, que no respeta la vida y que comienza un holocausto latino”.

No pasó mucho tiempo para que internautas se expresaran de diferentes maneras: “Sigo sin entender por qué latinos votarían por él”, “Nunca vi tantas mentiras en un solo tweet y tanta desinformación”, “¿Y qué haces en un país que no es el tuyo?”, “No sé quien es este tipo, pero voy a guardar este tweet y preguntar en un mes a ver dónde está”.

Otra persona le pidió a Kuno Becker que cumpla su palabra si es un hecho que Donald Trump gane la presidencia: “Pero si cúmplelo, porque aquí en México dijeron lo mismo sobre si ganaba AMLO y aquí están espumando todos los días”.

Vaya que el actor mexicano causó polémica con esta advertencia, pero eso solo sería el inicio.

