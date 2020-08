Reporte: Donald Trump Jr. teme que su padre pierda las elecciones

El hijo del presidente, Donald Trump Jr., estaría preocupado por la posibilidad de que su padre pierda las elecciones

Este lunes, un informe de The New York Times Magazine habló sobre la preocupación que tendría el hijo del presidente ante la posibilidad de que su padre no sea reelegido como líder de Estados Unidos.

“Él dijo: ‘Estamos perdiendo, amigo, y nos lastimaremos mucho cuando perdamos'”, agregó.

El informe, firmado por Jason Zengerle, expone a Trump Jr. como uno de las pocas figuras cercanas a al mandatario que pondría en duda su victoria.

Sin embargo, Andrew Surabian, portavoz de Trump Jr., catalogó los comentarios de la revista como falsos, reseñó Huff Post.

La preocupación de Trump Jr. no es lo único que quedó registrado en el reporte de The New York Times Magazine. También se habla de un joven que ha encontrado en la política un propósito.

Según la publicación, Trump Jr. jugó un papel secundario en la Organización Trump, luego de su hermano Eric.

Sin embargo, “después de pasar gran parte de su vida adulta buscando un propósito”, lo ha encontrado siguiendo los pasos de su padre para la construcción de una carrera política que eventualmente le lleve, de nuevo, a la Casa Blanca.