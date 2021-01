En su columna semanal, Jorge Ramos revela cuándo regresará Donald Trump

El reconocido periodista comparte que el ataque al Capitolio fue uno de “los más grandes y peligrosos ataques a la democracia de Estados Unidos en la historia moderna”

“El legado de Trump es racista y antidemocrático”, expresó

Tras el ataque al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump el pasado miércoles 6 de enero, el reconocido periodista Jorge Ramos reveló cuándo regresará el presidente actual de EEUU tras la censura que enfrenta en redes sociales.

En su columna semanal distribuida por The New York Times, el conductor de Noticiero Univisión, y quien es considerado como uno de los “hispanos más influyentes de Estados Unidos”, no se guardó nada en sus comentarios.

En primer lugar, afirmó que el ataque al Capitolio fue uno de “los más grandes y peligrosos ataques a la democracia de Estados Unidos en la historia moderna”.

Más adelante, Jorge Ramos se preguntó que a “quién se le ocurrió la brillante idea de que la mejor manera de revertir los resultados legales de la elección presidencial en Estados Unidos era invadiendo violentamente el Capitolio”.

“Las palabras tienen consecuencias”: Jorge Ramos

Nacido en la Ciudad de México, y radicando actualmente en Miami, Florida, Jorge Ramos se refirió a Donald Trump como “un presidente enojado, vengativo y mal informado”, además de que sus palabras tendrán consecuencias.

“Todo comenzó el miércoles al mediodía cuando el presidente Trump se dirigió a decenas de miles de sus simpatizantes frente a la Casa Blanca. En un discurso lleno de mentiras, en que insistió falsamente en que él había ganado la elección y que hubo un fraude masivo, Trump les dijo a decenas de miles de sus seguidores”:

“‘Marchen al Capitolio… Porque ustedes nunca podrán recuperar nuestro país si son débiles’. Y se marcharon”.

