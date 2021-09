Pese a que su gobierno es de represión principalmente a mujeres y efectúan actos sanguinarios, el presidente de Estados Unidos no escuchó los mensajes que le daban de no retirar las tropas de ese país, por lo que Trump encontró el momento exacto para ‘atacar’ a su contrincante en las pasadas elecciones federales.

Pero esto no se quedó así, ya que aprovechó para dejar en claro que no es posible que se deje una lucha contra los principales artífices de esos ataques terroristas que dejaron cientos de muertes y horror en la población. Para ver el video haz clic aquí .

Donald Trump: HOMENAJE

Pero “a medida que avanzamos estos 20 años, encuentro sustento en un continuo aprecio por todos aquellos que llegaron a ser más que personas comunes”, añadió Low. Familiares de las víctimas reanudaron la lectura de los nombres de los caídos, una tradición desde el primer aniversario de los ataques que arrasaron las torres gemelas del centro financiero.

Ante una audiencia de dignatarios y familiares de las personas que murieron en los ataques, Bruce Springsteen interpretó su canción “I’ll See You In My Dreams” (Te veré en mis sueños), acompañándose con la guitarra y la armónica.