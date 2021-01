Donald Trump busca indultarse a sí mismo de forma preventiva,

Ha hablado con varios colaboradores con el fin de eludir posibles investigaciones

Ha preguntado a su equipo sobre los efectos jurídicos y políticos que podría tener la medida

Aseguran que Donald Trump busca indultarse a sí mismo de forma preventiva, con el objetivo de eludir posibles investigaciones por el Capitolio, una vez abandone la Casa Blanca y llegue Joe Biden, según informó The New York Times (NYT), la agencia EFE y The Baltimore Sun.

Los medios de comunicación citan que el mandatario saliente ha hablado recientemente con varios colaboradores sobre esa posibilidad.

El diario, que señala a dos fuentes anónimas muy confiables sobre las pláticas del presidente de Estados Unidos, indica que Donald Trump ha preguntado a miembros de su equipo sobre los efectos jurídicos y políticos de esa medida.

De acuerdo al NYT, aún se desconoce si el mandatario sacó la conversación después del asalto de sus simpatizantes al Capitolio del pasado miércoles.

El ataque al recinto ocurrió después de que Donald Trump les alentara a ir a la sede del legislativo para señalar un presunto fraude electoral del que insiste a sin presentar pruebas.

La posibilidad de que Donald Trump lograra indultarse se convertiría en un hecho inédito en la historia de Estados Unidos

Sin embargo, Trump ya ha expresado en público varias veces sobre esa posibilidad, argumenta que tiene el “derecho absoluto” a hacerlo, tema que cuestionan varios expertos.

También, el líder del partido republicano puso en la mesa de análisis esa ‘carta’ especificamente en la investigación de la conocida trama rusa, que investigó los presuntos lazos entre Rusia y su campaña en las elecciones de 2016.

El caso se cerró sin que Donald Trump resultara acusado de algún delito por unas reglas del Departamento de Justicia que citan que un jefe de Estado no puede ser imputado mientras siga en el poder.

Pero el fiscal especial del caso, Robert Mueller, insistió en que el presidente de Estados Unidos no está exonerado, por lo que pueda expuesto a ser enjuiciado cuando abandone la Casa Blanca a la llegada de Joe Biden.