Trump dice que son “noticias falsas” las revelaciones del New York Times sobre sus impuestos

El diario reveló las declaraciones de impuestos del presidente

Trump arremetió contra el diario por escribir artículos “negativos” sobre él

Donald Trump impuestos. Luego de que The New York Times reveló este domingo las declaraciones de impuestos de Donald Trump y destapó deudas que ya han vencido y tenían un valor de cientos de millones de dólares, el presidente dijo que son “noticias falsas”.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que la información son “noticias falsas” y arremetió contra The New York Times por escribir artículos “negativos” sobre él.

Además afirmó que el IRS le “trata muy mal” y explicó que sus impuestos están siendo auditados por esa organización y prometió que los hará públicos una vez concluya ese proceso.

“Todo será revelado, después de que finalice la auditoría”, dijo el presidente.

“Ellos (los funcionarios del IRS) están haciendo su evaluación, hemos estado negociando durante mucho tiempo, están siendo auditados, la historia es totalmente falsa”, afirmó Trump.

El presidente añadió: “Estoy deseando publicarlos, estoy deseando hacer público eso y mucho más”.

Asimismo, citado en el artículo de The New York Times, uno de los abogados de la Organización Trump, Alan Garten, dijo que “la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos” y reclamó al diario la entrega de los documentos en los que se basa el artículo, que no se han hecho públicos.

Los demócratas en el Congreso han intentando obligar a Trump a hacer públicos sus impuestos, pero no han tenido éxito. Además, la fiscalía de Manhattan ha reclamado las declaraciones de impuestos de Trump a la firma de contabilidad con la que trabajó, llamada Mazars, como parte de una investigación sobre si los pagos de dinero en secreto de la campaña del ahora presidente a la actriz porno Stormy Daniels violaron la legislación del estado de Nueva York.

En ese caso, Trump también se ha negado a hacer públicos sus impuestos.