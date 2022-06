El juicio se centró en si Sussmann, un abogado de ciberseguridad y exfiscal federal, ocultó al FBI que él estaba representando a la campaña de Clinton cuando presentó datos informáticos que según él mostraban un posible canal secreto de comunicaciones entre Alfa Bank, un banco con sede en Rusia, y Trump Organization, la empresa del exmandatario. El FBI investigó, pero determinó que no hubo contactos sospechosos.

Donald Trump asegura que crecen las ganas de estar en las elecciones de 2024, luego de la absolución del abogado de Hillary Clinton, ya que Michael Sussmann estuvo acusado de mentirle al FBI al promover información que buscó arrojar sospechas sobre Donald Trump y Rusia antes de la elección de ese año, de acuerdo a información de The Guardian y la agencia de AP.

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS ELECCIONES?

Ante todo esto, en una entrevista para Fox News Digital, el expresidente de Estados Unidos, dijo lo siguiente: “En todo caso, me dan ganas de luchar aún más. Si no ganamos, nuestro país está arruinado. Tenemos malas fronteras, malas elecciones y un sistema judicial que no funciona correctamente”.

En el 2016 el expresidente derrotó a Hillary Clinton, sin embargo, en el 2020, perdió las elecciones presidenciales ante Joe Biden, y alegó que hubo fraude electoral, y así estuvo insistiendo mucho tiempo hasta que agotó todas las instancias para que se llevara a cabo una revisión. Archivado como: Donald Trump Hillary Clinton