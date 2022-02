En pleno jueves, la familia Trump recibe cruda noticia que prendió las alarmas debido al tan esperado fallo de un juez en Nueva York. El expresidente Donald Trump debe responder preguntas bajo juramento en la investigación civil del estado de Nueva York sobre sus prácticas comerciales, dictaminó un juez el jueves, anunció The Associated Press.

“ Trump y sus dos hijos deben rendir declaración en un plazo de 21 días “, anunció el juez Arthur Engoron en el comunicado que se dio a conocer recientemente. La decisión del juez, no sorprende al público pero si generó cierta expectación ante las declaraciones que podría emitir Donald Trump o sus hijos en el tiempo estimado. Archivado como: Donald Trump testificar investigación

El juez Arthur Engoron ordenó a Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., cumplir con las citaciones emitidas en diciembre por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró The Associated Press. La noticia del juez, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa que se emitió por parte de las autoridades correspondientes.

“Este argumento no da en el blanco. Ni (el fiscal general) ni la oficina del fiscal de distrito de Manhattan han citado (a los Trump) a comparecer ante un gran jurado”, anunció el juez Engoron en el comunicado que se dio a conocer e informó CBS News. Los comentarios de Trump, daban a entender que sus declaraciones pudieran terminar siendo utilizadas en una investigación criminal paralelas. Archivado como: Donald Trump testificar investigación

En el comunicado, se anunció que Donald Trump y sus hijos, habían expresado que no deseaban hacer declaraciones frente al jurado debido a que temían que las declaraciones que ofrecieran pudieran ser utilizadas en su contra. El juez Engoron, anunció que los argumentos de Donald Trump no se tomarán en cuenta y deberá testificar.

¿Podría ser apelado?

Es casi seguro que el fallo será apelado, pero si se confirma, podría obligar al expresidente a tomar una decisión difícil sobre si responder preguntas o permanecer en silencio, citando su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, informó The Associated Press. La decisión de Donald Trump, no se a dado a conocer por parte de sus abogados por lo que se esperará el tiempo indicado.

El portavoz de Donald Trump, no dio declaraciones al respecto mientras que el abogado Alan Futerfas, fue contra Letitia James y comentó que estaban desdibujando los límites entre su investigación y una pesquisa criminal dirigida por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, informó CBS News.