Philonise, hermano del afroamericano George Floyd -que murió en custodia policial- dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump le llamó para darle sus condolencias, pero que no lo dejó hablar sobre el crimen del que acusan a Derek Chauvin, de acuerdo a una publicación del portal de Daily Mail.

Estas declaraciones las dio el hermano de la víctima mediante una entrevista en el portal de MSNBC en la cual explicó que intentó varias veces externar su opinión, pero que el mandatario le decía algo así: “No quiero escuchar lo que me estás diciendo”.

La entrevista fue emitida por el canal y de inmediato generó reacciones de la gente que no termina de hacer disturbios para exigir justicia por la muerte del afroamericano, que consideran racial, debido al exceso de fuerza que ejerció el policía blanco para su detención y que posteriormente derivó en su deceso.

'He didn't even give me the opportunity to speak': George Floyd's brother says President Trump wouldn't let him get a word in during their conversation as he tearfully demands death penalty against all four Minneapolis copshttps://t.co/3QEVyCQJJe

