La pausa en la emisión de las green cards sería una de las medidas que planea aplicar Donald Trump al anunciar el decreto para restringir la inmigración legal a Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19), de acuerdo a una persona allegada a sus planes, publicó el periódico New York Times.

Esta sería la noticia que daría la noche de esta martes como una medida para detener la inmigración legal al país durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, sin embargo, se indica que no será lo mismo para los programas de trabajadores invitados.

La intención del presidente de Estados Unidos bloquearía la posibilidad de entrar al país de miles de personas que buscan desesperadamente un empleo durante esta emergencia sanitaria, o que simplemente buscan entrar para ver a sus familiares.

Breaking News: President Trump is expected to announce a pause in the issuance of most green cards, a move that will close the U.S. to tens of thousands of people, but he backed off plans to also halt guest worker programs https://t.co/kxnxQgZERs https://t.co/tvpW3guc6Z

