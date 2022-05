Ese es el caso de Sean Hannity, Maria Bartiromo y Rudy Giuliani, quienes salieron a relucir en las acusaciones sobre el apoyo que recibió el Partido Republicano en medio de las elecciones que tuvieron lugar en el año 2020, destacó The Guardian. En las nuevas señalizaciones, mencionan la evidencia podría demostrar el apoyo tan fuerte que recibió Trump y que, asegura que el ‘fraude electoral’ que tanto menciona el expresidente viene del lado contrario.

Fue CNN, quien reveló los polémicos textos y señaló que se estaba demostrando el apoyo que obtuvo el entonces presidente de Estados Unidos, en su campaña de reelección. Pero, tal parece ser que Meadows y sus mensajes no son los únicos que podrían incriminar a Trump sino que también se está tomando en cuenta la ayuda de Rudy Giuliani, quien ofreció ‘todo su apoyo’ al republicano.

En los datos que se dieron a conocer tras publicar los mensajes de texto entre Mark Meadows y Hannity, los rumores sobre el lazo tan estrecho que hay entre la cadena Fox y las elecciones del 2020, siguen en aumento y causando una polémica gigantesca, señaló The Guardian. La nueva evidencia, puede confirmar que la Casa Blanca de Trump recibió orientación de los principales mando de Fox News.

En un mensaje de texto con el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, un aliado cercano y amigo, casi a la medianoche del 5 de enero, Jordan ofreció una justificación legal para lo que el presidente Donald Trump exigía públicamente: que el vicepresidente Mike Pence, en su papel ceremonial presidir el conteo electoral, de alguna manera afirmar la autoridad para rechazar a los electores de los estados ganados por Biden, indicó The Associated Press. Archivado como: Donald Trump evidencia

“Enfatice que cada voto importa. Salga y vote. En la radio”, contestó Mark Meadows a Hannity en el mensaje de texto que se obtuvo recientemente por parte de CNN. “Sí, señor”, contestó Hannity. “En eso. Cualquier lugar en particular necesitamos un empujón”, señaló nuevamnete, antes de recibir la respuesta de Meadows. “Pensilvania. NC AZ, Nevada”, destacó CNN .

¿La prueba necesaria?

El intercambio de texto, en una presentación judicial del 22 de abril del panel del Congreso que investiga los disturbios del 6 de enero , se encuentra en un lote de evidencia sorprendente que muestra la profunda participación de algunos republicanos de la Cámara en el intento desesperado de Trump por permanecer en el poder, indicó The Associated Press.

“Estoy de acuerdo. Podemos hacer un equipo poderoso. No hablé con (la directora ejecutiva de Fox News) Suzanne (Scott) porque me comprometí con los indultos, pero me aseguraré de conectarme. ¡Eres un verdadero patriota y estoy muy orgulloso de ti! Tu amistad significa mucho”, se lee en uno de los mensajes por parte de Meadows hacia Hannity