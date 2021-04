“Estoy estudiando muy seriamente, más que seriamente, pero por razones legales no quiero realmente hablar de eso todavía. Es demasiado pronto”, aseguró el expresidente republicano, Donald Trump el pasado 20 de abril también al canal conservador Fox , según Efe.

El expresidente Donald Trump reveló este jueves que está considerando al “100 %” presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y que ya contempla a un nuevo aspirante a vicepresidente. El posible ‘elegido’ de Trump no sería Mike Pence.

Dichos asistentes no estaban autorizados para hablar públicamente sobre lo que se dijo en el evento privado. El expresidente Donald Trump se quejó de que McConnell no le agradeció adecuadamente por haber incluido a Chao en el gabinete.

Previamente, el exmandatario señaló que estaba “decepcionado” de su exvicepresidente, Mike Pence, lo que podría señalar que Pence no regresaría a la Casa Blanca con Trump. Además Trump utilizó una grosería para referirse al líder republicano del senado Mitch McConnell, de acuerdo con varios de los asistentes de un reunión privada.

Trump y el que fue su vicepresidente, Mike Pence, que no asistió a la CPAC, se alejaron después de que este se rehusara a ayudarlo en su empeño de revertir los resultados electorales de noviembre pasado, que ganó el presidente Joe Biden.

Menos de tres meses después de que Donald Trump dejó la Casa Blanca, ya comenzó la carrera hacia la elección del próximo candidato presidencial republicano, indica The Associated Press. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, ha lanzado un programa enérgico.

Pompeo fue un fuerte aliado de Trump durante su presidencia. Ahora, ha estado visitando estados que jugarán un papel fundamental en las primarias republicanas de 2024 y ha firmado un contrato con Fox News Channel, revela The Associated Press.

Trump terminó su presidencia con un “control tan firme sobre los votantes republicanos” que a los líderes del partido les preocupaba que se congelara el campo de posibles candidatos para las elecciones del 2024, resalta The Associated Press.

“Se construye el arca antes de que llueva”, dijo Michael Steel, un estratega republicano que trabajó para la campaña presidencial de Jeb Bush en 2016, entre otros. “Van a hacer las cosas que deben hacer si él decide no postularse”, agregó según AP.

¿Llegará de nuevo a la Casa Blanca?

“Es un país libre. La gente puede hacer lo que quiera”, dijo el asesor de Trump, Jason Miller, en respuesta a las acciones de los aspirantes. “Pero si Trump decide postularse en 2024, la nominación será suya si uno presta atención a los sondeos públicos entre los votantes republicanos”.

La semana pasada, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, a quien muchos consideran una candidata de primer nivel para las elecciones del 2024, dijo a The Associated Press que no participará en la contienda si Trump vuelve a competir.