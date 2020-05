Coronavirus 11-S Pearl Harbor. El presidente Donald Trump aseguró hoy que la pandemia del coronavirus es “peor” que el ataque contra Pearl Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre (11-S) de 2001 al World Trade Center de Nueva York, aunque insistió en la necesidad de una apertura gradual de la economía, ya que un confinamiento indefinido “no es sostenible”.

“Este es el peor ataque que jamás hayamos sufrido (…) Esto es peor que Pearl Harbor, peor que el World Trade Center. Y no debería haber ocurrido nunca”, dijo Trump en un encuentro en la Casa Blanca con personal sanitario, en referencia al ataque japonés de diciembre de 1941 que supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y a los atentados de septiembre de 2001, en los que fallecieron más de 3 mil personas.

Las palabras del mandatario se producen cuando más de la mitad de los estados han comenzado a retirar gradualmente el confinamiento y las restricciones de movilidad pese a que los casos continúan en ascenso y el saldo de fallecidos por el coronavirus superó este martes los 71 mil, con más de un millón 200 mil contagios confirmados.

President Trump on Coronavirus:

"We went through the worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this." pic.twitter.com/NuWpdJnJOA

