Donald Trump coronavirus. Mientras las autoridades han advertido que EE.UU. vivirá un momento Pearl Harbor u 11-S, el presidente salió a hablar de lo último sobre el coronavirus en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Blanca.

El presidente Trump recalcó que nunca antes se había visto que tantos estados de EE.UU. estuvieran bajo declaración de desastre, al tiempo que insistió que los días que vienen serán los peores para el país.

“En los días venideros, Estados Unidos resistirá el pico de esta terrible pandemia”, dijo Trump.

“Nuestros guerreros en esta batalla de vida o muerte son los increíbles médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en la primera línea de la lucha”, agregó el presidente.

“Estados Unidos tiene los mejores médicos, líderes militares y profesionales de logística en cualquier parte del mundo, y estamos organizando una respuesta federal diferente a todo lo que ha visto nuestro país”, dijo el presidente.

Trump declaró que EE.UU. compró 29 millones de píldoras de hidroxicloroquina para tratar el coronavirus, una droga que no ha sido probada y que incluso el doctor Fauci, del equipo de tarea del coronavirus de la Casa Blanca, ha descalificado.

A pesar de que no ha sido probado y que él mismo aclaró que no es doctor, Trump dijo “¿qué perdemos (con probarlo)?”.

Tras citar los números sobre mascarillas y ventiladores que ha distribuido su gobierno, el presidente destacó que “182 países están bajo ataque de este gran monstruo”, al referirse al número de territorios en que el coronavirus ya se ha hecho presente.

America has the best doctors, military leaders, and logistics professionals anywhere in the world—and we're orchestrating a federal response unlike anything our country has seen. pic.twitter.com/AA5EnKhGrP

— The White House (@WhiteHouse) April 5, 2020