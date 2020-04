Donald Trump, presidente de EE.UU., pidió este miércoles a los simpatizantes del senador Bernie Sanders, que acaba de retirarse de la carrera presidencial demócrata, que lo respalden en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en noviembre, debido a sus ideas afines respecto al “comercio“.

En una serie de tweets, Donald Trump reaccionó con burla al retiro de Bernie Sanders, que representaba al ala izquierdista del partido y cuya salida de la contienda presidencial deja vía libre al exvicepresidente, Joe Biden, para lograr la candidatura demócrata.

“La gente de Bernie debería venirse al Partido Republicano, ¡COMERCIO!”, expresó Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter, además de aludir al escepticismo respecto a los tratados multilaterales que él mismo comparte con Bernie Sanders y muchos de sus simpatizantes, aunque sus posturas son distintas en la mayoría de los otros temas económicos y sociales.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020