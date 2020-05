Donald Trump le responde a Barack Obama por críticas ante reacción a coronavirus

Le recuerda cómo se manejó la situación cuando apareció la pandemia de H1N1

Ambos califican de “desastre” sus reacciones ante las diferentes pandemias

El presidente de Estados Unidos Donald Trump no se queda callado y le responde a Barack Obama sobre las críticas que le hizo por la reacción del gobierno ante coronavirus y le recuerda lo que él no hizo cuando brotó la influenza H1N1, conocida como gripe porcina, de acuerdo al portal de New York Post.

Como se recordará, el expresidente Barack Obama calificó de “desastre caótico” la respuesta de su sucesor, Donald Trump, a la pandemia del coronavirus, en lo que suponen las críticas más duras a la actual Administración del exmandatario, que suele mantenerse en segundo plano.

Las declaraciones de Obama (2009-2017) fueron reportadas el viernes por la noche por el portal de noticias Yahoo y el sábado la cadena CNN se hizo eco de la noticia, al mismo tiempo que dijo haber confirmado los comentarios del expresidente con tres antiguos funcionarios que trabajaron en su Gobierno.

Pero no tardó ni un día el presidente Donald Trump en defenderse y de qué manera, al exhibir a su antecesor del manejo que dio su administración ante la pandemia que se suscitó con la influenza H1N1, conocida como gripe porcina.

Barack Obama attacked the Trump administration on Friday in an address to former aides, criticizing its response to the coronavirus pandemic as “chaotic" and warning that the DOJ’s decision to drop charges against Michael Flynn endangered the “rule of law" https://t.co/vdkJ25DoAg — NYT Politics (@nytpolitics) May 9, 2020

De acuerdo a un tuit publicado, Donald Trump dijo: “Estamos obteniendo excelentes calificaciones por el manejo de la pandemia de CoronaVirus, especialmente el BAN temprano de personas de China, la fuente infecciosa, que ingresan a los Estados Unidos. Comparen eso con el desastre de Obama/Sleepy Joe conocido como gripe porcina H1N1. Marcas malas, encuestas malas, ¡no tenía ni idea!”.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls – didn’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020

De acuerdo a cifras proporcionadas por New York Post, en 2009 la pandemia de la influenza H1N1 dejó poco más de 12 mil personas muertas, en referencia a cifras proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Esta cifra contrasta por mucho, con las muertes que hasta el día de hoy 10 de mayo de 2020 van acumuladas por el coronavirus, que son más de 78 mil.

Mediante la plataforma de Twitter, Donald Trump ha agradecido el apoyo de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, por colaborar en la lucha contra el Covid-19.

A su vez, Pence publicó lo siguiente: “Bajo el liderazgo decisivo del presidente @ realDonaldTrump, @fema ha podido entregar millones de suministros y EPP a la gente de Iowa a medida que continuamos nuestra respuesta de toda América al Coronavirus”.

Under President @realDonaldTrump’s decisive leadership, @fema has been able to deliver millions of supplies and PPE to the people of Iowa as we continue our whole-of-America response to the Coronavirus. pic.twitter.com/Sh9wj8jpGq — Mike Pence (@Mike_Pence) May 9, 2020

En medio de todas esta repartición de culpas, Estados Unidos ya reactivó la economía de manera paulatina en algunos de sus estados.

Algunas actividades se retoman, pero con las medidas preventivas establecidas para evitar un brote mayor o incluso una segula oleada como se ha adevertido de parte de expertos.

Mientras tanto, la Casa Blanca siguió intentando minimizar que el Covid-19 haya llegado al círculo del presidente con la confirmación de dos casos positivos en la Casa Blanca en menos de 24 horas.

El viernes, se confirmó el contagio de la portavoz de prensa del vicepresidente estadounidense, Mike Pence; mientras que el jueves dio positivo un asistente personal de Trump.