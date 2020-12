Donald Trump insiste en que cheque por coronavirus sea de $2,000

Publica un mensaje en su Twitter y pide que sea lo antes posible

Faltan dos días para que termine el año y el presidente apura al Senado

Donald Trump no cede en su intención y aunque se bloqueó su votación en el Senado, hoy temprano pidió a través de su cuenta de Twitter que se apruebe el cheque de ayuda por coronavirus de $2,000 lo antes posible.

Fue por medio de su red social que el aún presidente de Estados Unidos, lanza su insistencia, a solo un par de días de que termine el año.

El mandatario dejará la Casa Blanca el 21 de enero y dará paso a Joe Biden para que comience su gestión, en medio de la pandemia por el coronavirus.

De manera textual el presidente de la nación más poderosa del mundo escribió: “$2000 ASAP (as soon as possible), que significa “tan pronto como sea posible”.

Esto significó un claro mensaje de apresurar la decisión del Senado, lugar donde se encuentra en estos momentos su propuesta de aumentar la cantidad a dar a los estadounidenses.

A su vez, este miércoles, el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell presentó su versión de un plan de ley para incrementar el cheque de estímulo económico por coronavirus de $600 a $2,000.

Sin embargo, de acuerdo al portal de Fox News, el senador agregó otras dos prioridades importantes para el presidente Donald Trump.

Momentos antes de mencionar las quejas del presidente sobre el monto del pago de estímulo, la Sección 230 y la elección, McConnell dijo lo siguiente: “Durante este proceso, el presidente destacó tres cuestiones adicionales de importancia nacional que le gustaría que el Congreso abordara juntos”.

Y agregó: “Esos son los tres temas importantes que el presidente ha unido. Esta semana, el Senado iniciará un proceso para poner estas tres prioridades en el foco”.