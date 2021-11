En las criticas que lanzaron hacia Juan Rivera también figuró Rosie Rivera. Ambos fueron señalados por no llevar las cuentas claras de las ganancias de Jenni Rivera. El también cantante exclamó con fuerza que no va a dejar que también difamen a su hermana.

El hermano de Jenni rescató que pedirá revisar todos los puntos de los cuales se le señaló en la auditoria: “Voy a pedir como empleado de la empresa que se me entreguen todos los números de lo que se me ha pagado a mí. También tengo la lista de todos los proyectos que hizo y que jamás se me han pagado”. EFE.

Doña Rosa, fiel a su estilo, no se guardó nada y reveló que ella era la beneficiara de esa cuenta, y que incluso lo desconocía, y que dicha cuenta se cerró por orden de los abogados al fallecer Jenni Rivera. “Yo lo que quiero, con papelito en mano, decirles a dónde se fue el dinero. Mi sobrina Edith no le gusta salir en un medio como este y decir quién se los llevó”, dijo al inicio de la entrevista en TvNotas. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.

Rosie Rivera anunció alejarse de su familia pues no tolera el ambiente que tienen actualmente

Doña Rosa vídeo Jenni. La dinastía Rivera ha estado en el ojo del huracán durante años con sus pleitos y polémicas. Tras la muerte de la cantante Jenni Rivera la familia nunca volvió a ser la misma y al parecer desde hace años las cosas no han estado bien entre ellos, así lo dio a conocer Rosie Rivera.

“No quiero estar aquí, en un ambiente tóxico, que no es saludable para mí”, no estoy hablando de nada en específico, simplemente lo que he vivido en estos últimos años. Ya no quiero estar aquí, quiero salir de este ambiente para poder sanar. No es solamente de que quiera, necesito salir de este ambiente”. Expresó en su canal de YouTube mediante un vídeo.