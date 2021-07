Doña Rosa sale en defensa de su hijo Juan Rivera

Seguidores atacan a la madre de Jenni Rivera

“Usted es peor que sus hijos”, le dicen a Doña Rosa “Usted es igual o peor que sus hijos”. Doña Rosa sale en defensa de su hijo Juan Rivera tras haber sido llamado un “huevón” y seguidores se van en contra de la madre de Jenni Rivera, afirmando que ella es incluso igual o peor que sus hijos: “Después ahí va a la iglesia a darse de golpes contra el pecho, ponga el ejemplo”. Vaya que las cosas cada día se han estado poniendo más y más tensas entre la familia Rivera, y es que, sumándole a los problemas anteriores que ya tenían, ahora se le suma los problemas que existen entre Juan Rivera y Lupillo, después de que supuestamente Juan le robara la camioneta que se había sacado Lupillo en un rifa Doña Rosa sale en defensa de Juan Rivera Tras esto, fue este 15 de julio cuando uno de los hermanos de Jenni Rivera, Juan Rivera, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, el cual contenía un fragmento de su en vivo ocurrido a través de Facebook, en el clip el productor musical aparecía a un lado de su hija, sin embargo lo que más llamó la atención del video fue el comentario escrito por parte de una usuaria. En el video se ve como una usuaria de nombre Mónica Pérez le decía lo siguiente a Juan Rivera: “Ya ponte a trabajar huevón mantenido por tu hermano”, haciendo referencia a que el único dinero que él tenía era gracias a su fallecida hermana, Jenni Rivera, comentario que dicho sea de paso molestó a la señora Rosa, quien no dudó en salir en su defensa.

Causa indignación Doña Rosa, quien rápidamente salió a su defensa En el fragmento, Juan argumentó lo siguiente para el usuario que lo había llamado huevón, el cual respondía a nombre de Mónica y tenía una foto de Jennifer López como perfil: “Para empezar, no se avergüence de su rostro, ponga el suyo, así como está el mío, o está el de mi hija, ponga su rostro”, comentó Juan Rivera. “No tienes que poner el de JLo, no te sientas mal por la cara que Dios te dio”, continuó el hijo de doña Rosa. “La cara que tu tienes Dios te la dio a ti, siéntete orgullosa, pon tu rostrito, pon tu carita, sonríele a la vida”, y es qué, a pesar de que Juan se lo tomó a tono de broma, su madre doña Rosa no lo tomó de esa manera.

“No tienen ovarios para poner la cara” dice Doña Rosa al salir en defensa de su hijo Juan Rivera Este comentario llamando “huevón” a Juan Rivera no pasó desapercibido, causando una gran indignación en Doña Rosa, madre también de la fallecida Jenni Rivera, quien no dudó ni un segundo en salir en defensa de uno de sus hijos menores: “Ponen otro, no tiene ovarios para poner la cara, o ¿es qué están muy guapas?”. A pesar de que este comentario obtuvo más de 160 me gustas, eso no impidió que varios usuarios en redes sociales se fueran en su contra, afirmando que ella era peor que sus hijos, llamándola incluso “Argüendera” y que “por esos sus hijos salieron igual de mitoteros que ella: “No hace más que encender el fuego de su familia mediocre”, atacó un usuario.

“Usted es peor que sus hijos”, atacan a Doña Rosa por salir en defensa de su hijo Juan Rivera Una usuaria sin pudor alguno se dejó ir en contra de Doña Rosa, argumentando que ella era incluso peor que sus hijos: “Usted es igual o peor que algunos de sus hijos, en vez de aplacar las cosas, peores las pone, siguiéndole la corriente de algunas personas. Va a la iglesia a darse de pecho si después va a andar de criticona, deles el ejemplo a sus hijos, su mismo hijo pastor se lo dijo el otro día”. Este comentario generó un sin fin de respuestas, en dónde varios seguidores sin miedo la comenzaron a atacar: “Vieja argüendera, ahora entiendo de dónde salieron sus hijos tan mitoteros, y eso que pasa de rodillas en la iglesia y no hace más que encender el fuego de su mediocre familia”, le dijo otra usuaria cuando doña Rosa salió en defensa de su hijo Juan Rivera.

Defienden a Juan Rivera después de haber respondido cuando fue insultado Por otra parte, hubo usuarios que salieron en defensa de Doña Rosa: “¿Qué tiene que vaya a la iglesia? ¿Ya nada más por eso va a dejar que la ataquen las víboras y haters como tú? No mijita, mejor tu cómprate una vida y vete a vender churros a tu rancho, en vez de andar aquí de viborona”, “Le faltan ovarios como decía Jenni la gran diva”. “Gente entrometida, dejen vivir, no se metan en la vida ajena, tu Juan no hagas caso a comentarios negativos, dios te bendiga a ti y a tu familia”, “Dios te cuide a ti a tu familia, Juan”, “Me encanta como respondes. La gente chismosa no tiene nada que hacer son los que hablan si saber y critican”, “No le den tanta publicidad a la gente, lo importante es que están con Dios”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Juan Rivera dice la verdad detrás del “regalo millonario” que les hizo Lupillo a él y a la señora Rosa Antes de que Doña Rosa saliera en defensa de su hijo Juan Rivera, el pasado 5 de julio, tras arias semanas de indirectas y ‘acusaciones’ entre algunos integrantes de la Familia Rivera, el productor musical Juan Rivera dice la verdad detrás del ‘regalo millonario’ que les hizo Lupillo a él y a la señora Rosa. Fue en su cuenta oficial de Instagram que el hermano de Jenni Rivera compartió una publicación en donde muestra una nota de la revista TvyNovelas que lleva como título principal: “¡Lupillo les da millonario regalo a Doña Rosa y Juan Rivera! Lupillo Rivera otorgó los derechos de 30 composiciones a su hermano Juan Rivera, con quien ha mantenido una guerra de insultos”.

“Dejaré ese comentario y me voy lentamente”: Juan Rivera El productor musical no se guardó nada, fiel a su costumbre, y escribió lo siguiente: “A esto se le llama ‘cortina de humo’. Hay que apoyar a mi carnal Lupillo Rivera (a quien etiquetó) a desviar la atención de lo que dije en mi último en vivo”. Archivado como: Doña Rosa defensa Juan. “Dato curioso: es la misma revista (TVyNovelas) que filtró lo de la auditoría… está algo raro el ped… ahí, ¿no creen? Qué raro que después de salir lo de la auditoría, ¿mi carnal ahora ‘nos regala’ sus canciones? Dejaré ese comentario y me voy lentamente”, expresó Juan Rivera. Seguidores de Juan reaccionaron de inmediato a esta publicación de la revista TvYNovelas, la cual señala en su portada, como una primicia, que la familia de Jenni Rivera está bajo investigación: “Si estuviera Jenni (viva) sería otra cosa”.

“Si estuviera Jenni sería otra cosa”, le dicen a Juan Rivera “Ay, ya. Son familia, dejen de pelear por puro dinero y fama”, “No se ve bien que hables mal de tu hermano aunque sea el peor, deja que la vida se encargue, con todo respeto”, “En serio Juan, Jenni está viéndolos a cada uno de ustedes y no darles de ese dinero a sus hijos, ¿en serio? Qué tristeza de ustedes”. Archivado como: Doña Rosa defensa Juan. Aunque se ha comentado que fue Johnny Rivera quien comenzó todo este ‘alboroto’, en la publicación que compartió Juan Rivera de la revista TVyNovelas se dice que Chiquis, fue la que realizó una auditoría a sus tíos para conocer a detalle las ganancias que han generado con la memoria de su mamá, Jenni Rivera.

Chiquis Rivera fue la que “habría solicitado” una auditoría a sus tíos “Jajaja, ya la cag… tú… ¿que te robó que te trata mal, que te humilla, que es aquí, que es alla? Pues ahora te regala dinero y sigues de bocón ¿y ahora qué quieres? Haz lo mismo que él hace contigo: te ignora!!!”, comentó un internauta en la publicación en redes sociales. Archivado como: Doña Rosa defensa Juan. Vaya que esta publicación del productor musical y hermano de Jenni Rivera provocó todo tipo de reacciones, pues mientras unos lo apoyan, otros se ponen del lado del cantante Lupillo Rivera: “¿Qué tú no sacaste una canción también? ¿Y tu hermana un libro? ¿En pleno momento de la auditoría?”.