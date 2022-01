Pero eso no lo es todo, pues Doña Rosa utilizó su Facebook para arrematar en contra de sus nietos nuevamente, los cuales aseguró que no son cercanos con su hija, además mencionó que Chiquis Rivera, jamás tuvo una buena relación con su fallecida hija Jenni Rivera. ¡Qué fuerte!

Doña Rosa no se va a quedar callada. La madre de la fallecida Diva de la Banda, Doña Rosa Saavedra está en boca de todos luego de haber lanzado declaraciones en contra de los seguidores de sus nietos, puesto que ha estado apoyando todo el tiempo a sus hijos Juan y Rosie Rivera, ella ha declarado varias veces que sus nietos no valoran a sus tíos, ya que los acusan de rateros.

“Llevé a mis hijos a un restaurante y ordené, y había una muchacha en la fila que le dijo a un muchacho: ‘mira se parece a la hermana de Jenni’, no dije nada, nunca lo hago y el hombre de atrás les dijo: ‘Sí se parece a la Rosie, nomás que la Rosie es ratera’ y no pude decir nada”. Expresó la empresaria con lágrimas en los ojos.

Recientemente la hermana de Jenni Rivera, Rosie, publicó un video en el que comparte sus sentimientos con sus seguidores, pues dijo que se siente muy mal de que la gente la tache de aprovechada: “Este año me ha enseñado mucho. Me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue, no voy a decir mucho, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni. Y eso rompe mi corazón. Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años. Y te pones a pensar quién más no cree en mí, y tu mente empieza a rodar, y ayer creía que tendría un accidente cerebral”. Aseguró ante Instagram

Rosa Saavedra, abuela de Janney ‘Chiquis’ Rivera, confesó que el ex marido de su nieta la golpeaba.

La matriarca de la dinastía Rivera destapó los abusos de los que fue objeto la hija de Jenni en manos de Lorenzo Méndez a través de un video de YouTube. “Chiquis me dijo, ‘él me pegaba, abuela’, yo dije, ‘¡¿Cómo?!’. ‘Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, pero no me dejé y yo también le di'”, explicó la abuela. Doña Rosa agregó que fue un momento complicado, pero que su nieta nunca ha tolerado el maltrato y aplaudió que se haya separado.

“Esos problemas ya tan así, que se peleen, que se peguen, no. Puedes aguantarle a un hombre hambres, puedes aguantarle pobreza, pero golpes no. Por eso yo creo que no aguantó la violencia porque lo vio en su casa, entonces ya saben que no se deben aguantar, Jenni nunca aguantó”, agregó. Fue en septiembre del 2020 que Chiquis reveló que se separaba de Lorenzo tras 4 años de relación. Actualmente tiene una nueva pareja. Informó Agencia Reforma