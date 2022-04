Doña Rosa habla del día en el que su hija Jenni Rivera se enojó con ella

La mamá de Jenni Rivera contó como fue el día en el que su hija se enfadó con ella

En aquel entonces, Doña Rosa tenía problemas con Don Pedro.

“De haber sabido, hubiera estado con ella”, contó la madre de ‘Mariposa de Barrio’

Doña Rosa Jenni Rivera: La mamá de Jenni Rivera tiene un canal en YouTube en donde cuenta anécdotas de su familia, a veces hablando de los problemas que tuvo con su ex esposo, dando consejos, haciendo de comer y pasando la receta a sus seguidores, pero a veces, habla de cosas que conmocionan a su público, y generalmente es porque se trata de su hija Jenni.

En esta ocasión, la madre de la Diva de la Banda, contó como fue el día en el que su hija se enojó con ella y se decepcionó, pues se trataba de una fecha especial en la que Doña Rosa no pudo estar con ella debido a los problemas que afrontaba con su ex esposo, Don Pedro.

Doña Rosa: Quería Jenni pasar el Día de Acción de Gracias en su casa

En el tiempo en el que la también madre de Juan y Rosie Rivera cuenta la historia, es cuando recién estaba teniendo muchos conflictos con don Pedro, quien es padre de Jenni también. ¿Qué paso? el ex esposo de Doña Rosa le fue infiel y ella tomó la decisión de dejarlo, por lo tanto, Rosa decidió no verlo en fechas especiales, como el Día de Acción de Gracias.

“Cuando estaba Jenni, me llama y me dice: ‘Mamá, ¿no se van a venir a pasar el Día de acción de gracias acá?'”, a lo que Doña Rosa le respondió: ‘¿Por qué no se vienen todos para acá?’ (a casa de la madre de Jenni), a lo cual la Diva de la banda le respondió que prefería que la pasaran en su casa.