“Si fuese mi hija, hablaría con ella, le diría ‘hija no ocupas eso’, no quiero que la gente te vea de esa manera. No importa que todo mundo lo haga, Chiquis es una mujer adulta, y debería de pensar más en las cosas que hace”, dijo Juan Rivera a Chisme No Like.

“Pues si da pena, pero si a ella le gusta, y si de esa forma usa la mercadotecnia, pues allá ella. Está guapa y todo y no lo necesito, pero cada quien hace lo que le da la gana”. Expresó Doña Rosa Saavedra para Chisme No Like. (MIRA AQUÍ EL VIDEO COMPLETO)

Doña Rosa critica Chiquis: “No solo es culpa de Lupe…”

Juan no se guardó nada, y por medios de sus palabras expresó el “inmenso dolor”, que ha sufrido a causa de la mala relación que ha llevado con Lupillo desde la infancia. El hijo de Doña Rosa, finalizó diciendo que aunque no parezca, no le guarda rencor a Lupillo, ni a nadie…

“No culpo a Lupe, yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación. Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe. ¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que si. Lo que si sé es que tengo miedo verlo, no se cómo reaccionaria yo”, expresó Juan.