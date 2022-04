En uno de sus más recientes video de cocina, “¿Por qué no quiero ver a mis nietos?”, Doña Rosa ha revela una confesión sobre sus hijos, nietos y de sus nueras. A diferencia de otros de sus videos, en este no se encuentra preparando alguna receta, sino que ha aprovechado para contar algunas cosas de su familia. Los Rivera aún no han podido arreglar sus problemas.

“Eso que yo quiero más a los nietos hijos de mis hijas digamos como Cassandra, los hijos de Rosie los hijos de Jenny. Yo crie a Chiquis, a Jacqueline, Jenicka muy poquito tiempo, casi no, porque ya Jenny vivía muy lejos”, dijo Doña Rosa sobre las acusaciones que ha leído sobre que no quiere a todos sus nietos.

Doña Rosa revela confesión: “Yo siempre he querido a Mayeli”

Doña Rosa revela en una confesión en su canal de cocina que ha leído en redes sociales: "He visto que yo no quiero a las mujeres de mis hijos. Todo el tiempo he llevado una buena relación con mis nueras", ha comentado la abuela de Chiquis Rivera en uno de sus más recientes videos en su canal de cocina en la plataforma de YouTube.

A pesar de toda la fricción que hay entre Lupillo y su ex Mayeli, la señora Rosa revela en confesión que sigue queriendo a la empresaria: “Ahora yo todo el tiempo he querido a Mayeli, a María (otra ex esposa de Lupillo), la que dice mucho a María todavía María me ve y me ve con mucho cariño.”, revela Doña Rosa en confesión.