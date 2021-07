A pesar de que no se han posteado nada de fotografías en redes sociales respecto al festejo de Doña Cuquita, su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., no pasó desapercibida la ocasión y mandó a felicitar a su querida madre por su cumpleaños número 75, publicación que estuvo acompañada de una enternecedora fotografía posteada en su cuenta oficial de Instagram.

“Una mujer que ha decidido hacer a un lado la fidelidad”: La mamá de Alejandro Fernández, Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández celebró su cumpleaños número 75, y en redes sociales no perdieron la oportunidad para recordarle las innumerables veces en las que supuestamente Don Chente la ha engañado, afirmando que su matrimonio no era tan sólido como ellos argumentaban.

“Pobre de Doña Cuca, engañada mil veces”, a lo que una seguidora le responde: “Pues ni tan pobre. Más de una quisiera esta en esa silla”. Otro seguidor afirmó que hay mujeres que prefieren vivir engañadas con tal de tener dinero: “Eso de engaño no creo, hay mujeres que prefieren hacerse como que no saben nada, o solo ponen las cartas sobre la mesa, recuerda, hay mucho dinero de por medio”.

Más comentarios comenzaban a llegar a la publicación, en donde usuarios no paraban de echarle en cara a Doña Cuquita las infidelidades de parte de su esposo Vicente Fernández: “La cornuda mayor de México”, “una mujer que ha decidido hacer a un lado la fidelidad”, “qué resistencia de mujer, mira que aguantar a Vicente todas sus infidelidades”. “Esta señora nunca ha tenido dignidad , tantas veces que la engañó y ella ahí, porque sino que quien la mantiene”.

Sin embargo, tiempo después Vicente finalizó su relación, debido a que él tenía que regresar por su carrera, comentándole: “Mejor búscate otro novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá, y te voy a quitar tu tiempo”. La sorpresa llegó para el cantante después de que en una de sus visitas viera a Cuquita llegar con otro chico, esto provocó que Vicente le respondiera: “Te doy 10 minutos para que lo dejes, porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre”.

De acuerdo con el portal Hola México , Doña Cuquita y el cantante Vicente Fernández se conocieron en su natal Huentitán, durante una visita que hizo el cantante a su pueblo. Tras esto, Don Chente quedó flechado con la belleza de aquella joven y no dudó en conquistar a la que años después se convertiría en su esposa.

Las supuestas infidelidades de Vicente Fernández ante Doña Cuquita

Y así fue, Vicente Fernández y Doña Cuquita se unieron en matrimonio el 27 de diciembre de 1963, consagrándose como una de las parejas más duraderas del medio artístico, sin embargo, eso no impidió que se comenzaran a esparcir rumores en donde se afirmaba que Don Chente le había sido infiel en innumerables veces a su esposa.

En una entrevista con su exnuera, Mara Patricia Castañeda, el cantante comentó lo siguiente respecto a estos rumores de infidelidad: “Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no fui un santo, pero nunca me vieron”, siempre que a él le comentaban algo al respecto, solicitaba prueba de ellos, y después agregó: “Nada más se trata de ser discreto”.