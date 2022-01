Ahora está circulando en las redes sociales que fue la misma esposa del artista musical, Doña Cuquita quien supuestamente fue la culpable de haber provocado la caída de su marido en aquel terrible día. Fue la última vez que Don Vicente estuvo fuera de un hospital, ya que desde que fue internado no logró salir hasta que falleció.

Doña Cuquita accidente esposo. El próximo 12 de enero se cumplirá exactamente un mes de la sensible muerte del cantante mexicano más querido, Don Vicente Fernández, suceso que impactó a todo México. El Charro de Huentitán es recordado por su público por su gran talento en la música ranchera dejando un gran vació en los corazones.

Doña Cuquita accidente esposo: Una larga vida a lado de Vicente Fernández

El 7 de julio del 2021, Don Vicente Fernández viviría sus últimos momentos en su rancho conocido como Los Tres Potrillos, ya que ese día fue ingresado de urgencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. Todo esto gracias a una caída de su caballo que le lastimó las vértebras cervicales.

El Charro fue llevado a terapia intensiva tras ser internado, para intentar curar sus heridas, pero esto no fue posible, ya que no volvió a salir de esa clínica. El Rey de la música Ranchera estuvo internado por cuatro meses, y a pesar de que en algún momento logró salir de terapia y aparentemente estaba recuperándose, no logro concluir el año con vida.