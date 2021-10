A través del programa ‘ De Primera Mano ‘, se pudo entrevistar brevemente a doña Cuquita, esposa de don Vicente Fernández quien ya cumplió 3 meses internado en un hospital de Guadalajara y su salud parece no mejorar; en medio de especulaciones sobre si sería desconectado y ya no saldría del hospital, la mamá del Potrillo despejó dudas.

La gente comenzó a especular en el video de YouTube ‘De Primera Mano’ y opinó: “Vicente Fernandez tiene muerte cerebral ( lo tienen conectado a una maquina ), ya que lo digan, no es justo, el público merece respeto, así como ellos piden lo mismo”, “Estos medios siempre queriendo inventar, la sra ni les contestaba. El sr Vicente no merece pasar por está situación de una agonía prolongada”, “Sra Cuquita pronto el rey de nuestra música vernácula se va a recuperar muy pronto”.

“Su familia, amigos y equipo médico, agradecemos no hacer especulaciones sin sustento. De continuar su estado de ‘estabilidad’ y no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en habitación”, finaliza el comunicado con una esperanza de que el cantante se recupere ya en piso de hospital.

Revelan cuenta ‘millonaria’ del hospital

De acuerdo con el comunicado médico, Vicente Fernández sigue “muy dependiente de ventilación por medio traqueostomía”, además “su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos”.

Por otra parte, el periodista Marco Antonio Silva aseguró que “Los diagnósticos no son nada alentadores, las cosas no avanzan, no mejoran. El seguro de gastos médicos ya empieza a reparar, porque el cantante lleva gastados más de 12 millones de pesos”, sin embargo, el hospital no ha mencionado una cifra en particular. Archivado como: Doña Cuquita habla de Vicente Fernández.