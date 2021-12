AHORA ELLA FUE LA ‘CONDENADA’ POR EL PÚBLICO Y DE QUÉ MANERA

En el post del video se escribió lo siguiente: “Se cancela, ya se prendió, yo en la peda”, a lo que ella responde: “Si ustedes se fijan bien en el video yo no tengo botella, yo no ando tomando alcohol, yo no tengo vaso ni tengo nada, yo no tomo alcohol, yo tengo más de tres años que no tomo alcohol, así es que no se dejen engañar, son trampas que me tiende la gente”,

Pese a que ella dio su explicación, algunas personas no le creyeron y sintieron que era su turno de tundirle su comportamiento a la señora, no dejaron pasar la oportunidad y esta vez ella fue la ‘condenada’ públicamente por el pública que parecía, ya estaba con ganas de revirarle una de tantas que ella les había hecho en las redes sociales. Archivado como: Doña católica Thalía diabólica