De acuerdo con información de The New York Times , ‘Mister Young’ fue elegido por primera vez en 1973 durante la administración del presidente Richard Nixon, convirtiéndose así en el republicano con más años de servicio en la historia de la Cámara en 2019. Descanse en paz.

¡Malas noticias! Para terminar el viernes, y en plena guerra entre Rusia y Ucrania, se informó sobre el fallecimiento, a los 88 años de edad, del congresista republicano Don Young, el miembro más antiguo del Congreso de Estados Unidos, por lo que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

“Su ingenio y carácter únicos serán extrañados”

Por otra parte, el representante por Minnesota, Dean Phillips, se despidió del congresista republicano Don Young, quien murió a los 88 años de edad, a través de su cuenta oficial de Twitter: ““Su voz ferozmente independiente por Alaska y su ingenio y carácter únicos serán extrañados”.

Hasta el día de hoy, la mayoría de los habitantes de Alaska no han tenido ningún congresista en su vida, excepto Young, quien cultivó la imagen de un rudo hombre de la frontera con una influencia descomunal en Washington, según reportes de The New York Times.