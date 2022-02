Una de sus nietas, Jacqie Rivera, quien quedó al frente de las empresas de su madre, Jenni Rivera, fue de las primeras en reaccionar y así se expresó de su abuelo: “Esto me hizo feliz. Te amo, señor burrito”. Por su parte, la actriz Laura Zapata no dudó en soltar las carcajadas con varios emojis.

Segundos que parecían eternos. Don Pedro Rivera no dudó en grabarse mientras ‘disfrutaba’ un paseo a toda velocidad en la montaña rusa. En ningún momento dejó de gritar y soltar una que otra grosería, aunque cabe destacar que no se rajó y aguantó todo el viaje.

Le dicen a don Pedro Rivera que tenga cuidado con la peluca

Sin embargo, a pesar de esta demostración de valor a sus casi 79 años de edad, don Pedro Rivera no pudo evitar las burlas de parte de sus seguidores: “Don Pedro, cuidado con la peluca”, “Se le va a salir el corazón al viejito”, “Se le va a salir la caja de diente”, “Se le va a parar”, “Se me hace que se arrepintió hasta del último pecado”.

“Ya me imagino cuando se bajó”, “Ya está ruquito para esas andadas, le va a dar un infarto”, “Si con esta no se va don Pedro, entonces no sé cómo”, “No manches, le va a dar un ataque al corazón”, “Va a dejar viuda a doña Rosa”, “Ya no estamos para esos jales, un pin… ataque y lo cafeteamos”, “Creí que se le iba a salir a la dentadura”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).