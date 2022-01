Siguen las revelaciones tras el pleito en la familia Rivera

El productor musical y cantante, don Pedro Rivera, toma partido y revela de qué lado está

“Espero que sus hijos lo aprecien y lo valoren”, se puede leer en los comentarios Lo que faltaba, Días después de que comenzara el escándalo luego de que Chiquis revelara en un video en sus redes sociales que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie robó 8o mil dólares de las empresas de su madre, Jenni Rivera, ahora el productor musical y cantante, don Pedro Rivera, toma partido y revela de qué lado está. A diferencia de la Señora Rosa, el también llamado Patriarca del Corrido se había mantenido en silencio respecto al pleito que se vive actualmente en su familia y el cual parece no llegará pronto a su fin, pues los dimes y diretes entre sus hijos y nietos no ha tenido descanso. Al parecer, don Pedro ya tomó una decisión… Don Pedro Rivera y el hijo que pocos conocen Luego de más de 40 años de estar juntos, el matrimonio de don Pedro Rivera y la señora Rosa llegó a su fin debido a varias infidelidades del cantante. Fruto de su relación con Erika Alonso, nació su hijo Juan Carlos, con quien tiene una muy buena relación, a pesar de que nunca ha sido aceptado del todo por sus otros hijos. Se dice que Lupillo es el único que lo acepta. “Disfrutando del viaje en Culiacán con mi hijo Juan Carlos Rivera”, escribió en sus redes sociales el productor musical, quien no pudo evitar los comentarios malintencionados de algunos usuarios: “No creo que sea su hijo, papelito hablando, hágase la prueba, no vaya siendo”, “Disculpe, no se parece nada a usted ni a sus otros hijos”, “Ese hijo no se parece, deberían de hacerle el ADN”.

“Espero que sus hijos lo aprecien y lo valoren” “Hace 20 años, fundé el Estudio San Angel en Culiacán. La intención fue producir a los mejores artistas del regional mexicano. Hemos grabado a muchos iconos de nuestra música mexicana: Joan Sebastián, Jenni Rivera, Paquita la del Barrio, Pancho Barraza, Ariel Camacho, Valentín Elizalde, Lupillo Rivera y muchos más artistas”, escribió don Pedro Rivera, quien se ‘descaró’ y mostró de qué lado está en el pleito familiar. “Este 2022, al igual que todos los años anteriores, dejaremos huella y más aún con el apoyo de mis hijos , Juan y Rosie Rivera”. De inmediato, usuarios reaccionaron a esta declaración: “El papá y sus ratoncitos, digo, pollitos”, “A Juan y Rosie les tocó trabajar”, “No creo que sea buena imagen para su negocio, pero se entiende que quiere ayudar a sus hijos”.

Don Pedro Rivera, ¿también apoya a Lupillo? Unas horas después de que dejara claro que está del lado de sus hijos Juan y Rosie en el pleito que se vive en su familia, don Pedro Rivera también compartó que apoya a su hijo Lupillo Rivera, tal vez para evitar más enfrentamientos entre ellos. Hasta el momento, de sus nietos no ha dicho palabra alguna. “Mi vida es tu vida, amor de los dos, Lupillo Rivera, padre e hijo, siempre orgulloso de mis hijos”. Nuevamente, los usuarios se le fueron con todo: “¿Están considerados sus nietos, hijos de Jenni, dentro de su familia, don Pedro? ¿Para qué habla de estar juntos y ser fuertes? Qué mal asesorados están. Una lástima. Ustedes como abuelos sean imparciales. No puede tomar una postura solo por sus hijos. Usted. El patriarca. Debe ser imparcial. Debe apoyar a sus nietos”.

¿Cómo pasa sus cumpleaños? En un video que está disponible en el canal de YouTube de la Señora Rosa, donde dio a entender que no todos sus hijos y nietos la recuerdan en sus cumpleaños, don Pedro Rivera también abrió su corazón: “Mi cumpleaños pues imponerse uno, como quien dice, a estar solo porque muchas veces tienes una familia muy grande y muy pocos se acuerdan que cumples años”. “Eso lo puede sentir cualquier persona que me esté escuchando ahorita porque, desgraciadamente, así sucede, casi siempre, que ni siquiera para felicitarte. Yo tengo la dicha de levantarme todos los días a las siete de la mañana para mandarle felicitaciones q gente que ni conozco”, reveló el productor musical.

Don Pedro Rivera acepta que el hecho que sus hijos y nietos no se acuerden de su cumpleaños “es muy triste” En otra parte de este video, don Pedro Rivera aceptó que el hecho de que sus hijos, y sus nietos, no se acuerden de su cumpleaños, “es muy triste”: “Yo creo que ya estamos en el otro lado de la edad donde debemos aprender que uno se muere solo porque solos venimos al mundo y es lo que debemos de entender”. “Muchas veces la gente, tal vez por el trabajo o por el interés del dinero o por la mujer que no te deja o cualquier cosa de la familia, ya no te permiten ver a tus padres, entonces ya tiene uno que imponerse y hacerse a la idea de que nos tenemos que cuidar porque si nos enfermamos, los que nos vamos a morir somos nosotros?”. ¿Estará refiriéndose a uno de sus hijos en particular?

Reconoce que no es la prioridad de sus hijos Ya casi para terminar con este video, don Pedro Rivera reconoció que no es la prioridad de sus hijos: “Hay muy poca gente que en realidad quiere cuidar a sus padres, pero no somos la prioridad, ya que la prioridad siempre es la mujer y la propia familia, por lo que uno ya pasa a segundo lugar, por lo que debemos de estar preparados, tal vez, para morir solos”. Por último, el cantante y productor musical expresó que hay que tratar de estar bien tanto físicamente como de salud para poder morir en paz: “Yo creo que sí ha de ser muy bonito morir que me acueste yo hoy en la noche y que tenga un sueño y que en ese sueño muera, que no voy a sentir ningún dolor”, finalizó.

“A don Pedro le pesa mucho ver a la Señora Rosa así de triste” La mayoría de los comentarios iban dirigidos a la Señora Rosa, aunque también hubo algunas personas que quisieron referirse al Patriarca del corrido: “Yo creo que a don Pedro le pesa mucho ver a la Señora Rosa así de triste. Ojalá Don Pedro y Doña Rosa se dejen de tonterías y pasen su vejez juntos”. “Mis respetos para don Pedro, es un señorón”, “Ay, don Pedro, se ve cpomo sigue enamorado de la mamá de sus pollitos, el lenguaje corporal no miente”, “Cada quien tiene lo que se merece, lo que siembra, consecha, y he aquí sus frutos”, “Así es, don Pedro, dice el dicho: cómo te ves me vi y cómo me veo te verás y eso es tan triste” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).