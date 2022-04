En una de sus publicaciones más recientes, se le puede ver a la Señora Rosa acompañada de nueva cuenta por don Pedro Rivera, a quien le preparó un rico platillo, aunque él prefería que se lo hubieran cocinado de otra manera. ‘Los reclamos’ de La gran señora no tardaron en llegar, aunque es evidente que todo se trata de una broma.

Le preguntan a don Pedro Rivera, mientras la señora Rosa observa, si le gustaría casarse de nuevo…

Ahora, se le preguntó al cantante y productor musical si volvería a casarse, o andar de novio, pero con una mujer de Sonora: “Jamás”, respondió, por lo que la Señora Rosa soltó la carcajada de nueva cuenta, pues hay que recordar que ella es originaria de Hermosillo, Sonora, en México, aunque también de este estado es una de sus ‘amantes’.

“Yo creo que el pueblo o estado no tiene la culpa de cómo sea la gente, yo pienso que no, porque muchos decían que de Sinaloa para allá eran ‘guachos’ y eran bravos, que le pegaban a las mujeres y uno no quería escuchar eso”, expresó la madre de Jenni Rivera, quien recordó algunas anécdotas de su juventud y de algunos pretendientes que tuvo.