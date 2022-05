Luego de que terminara de comer un rico platillo preparado por la Señora Rosa, se le mencionó a don Pedro Rivera un fragmento de una de sus canciones, llamada Mi última parranda, que dice: “Para no dejarles conflictos y pleitos, toda mi fortuna me la disfruté”, a lo que La gran señora respondió: “Pues ya con que deje uno para que lo entierren y todo, ya quedamos bien”.

“Lo que todas las personas tenemos seguro es la partida de este mundo , y por esa razón, se debe ser precavido para no dejar problemas. Gastos funerarios cubiertos y testamento elaborado son una muy buena idea”, se puede leer en esta publicación que a la fecha tiene más de 17 mil vistas.

¿Presienten su muerte? Don Pedro Rivera y la Señora Rosa, en uno de sus videos más recientes en el canal oficial de YouTube de La gran señora, confiesan que ya tienen listos sus testamentos y las reacciones de sus seguidores no se hacen esperar, más tomando en cuenta los pleitos que existen entre algunos miembros de su familia .

¿Por qué habrá cambiado su testamento don Pedro Rivera?

Sin que entrara en más detalles del motivo por el que don Pedro Rivera decidió cambiar su testamento, la señora Rosa confesó que ella dejó el suyo tal cual. El patriarca del corrido compartió también que encontró un seguro que le dio un valor, después de su muerte, de medio millón de dólares.

“A la persona que lo va a recibir, pues ya serían ‘fregaderas’ que no me entierre”, dijo sin poder contener la risa, para luego compartir la experiencia que tuvo hace unas semanas donde, según sus propias palabras, “vivió de nuevo el miedo en carne propia” al recibir una liberación craneal, entre otros procedimientos, de parte de un doctor que no dudó en recomendar.