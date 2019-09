Página

Don Pedro Rivera reveló que se casó para la sorpresa de sus seguidores

Asimismo, el patriarca de la dinastía Rivera dejó claro que no quiso divorciarse de la Señora Rosa

Los usuarios no dudaron en dar su opinión al respecto

Hace unos días, Don Pedro Rivera, el patriarca de la dinastía Rivera y padre de Lupillo, Jenni, Rosie, Juan y Gustavo Rivera, anunció que se casó con su asistente y reveló que no quiso divorciarse de la Señora Rosa.

Don Pedro Rivera aseguró para el programa ‘Suelta la Sopa’ que está felizmente casado. Cuando se le preguntó por esto, el productor musical respondió: “(Sí) Gracias a Dios, estamos muy bien y ahí vamos, en la lucha siempre”.

Sobre la nueva vida de su esposa y tener que lidiar con los medios de comunicación, el productor señaló: “Es muy difícil”, pero dejó claro que su nueva pareja tiene ciertas restricciones: “No tiene exactamente la libertad de una persona normal. Siempre es algo difícil”.

Y Don Pedro Rivera agregó: “Ella no tiene que estar en los medios, ella no es persona pública. Ella no puede salir en entrevistas ni nada de eso”.

Por otra parte, la reportera de ‘Suelta la Sopa’ cuestionó al padre de Lupillo Rivera sobre lo que le tuvo que enseñar a su esposa en esta nueva etapa de su vida: “Yo lo que le enseñé es que tenía que aguantar más las ofensas y las ‘habladas’ del público y que tenía que ser más fuerte porque le mencioné un día que no quería una persona tonta en mi camino, entonces ella se defiende y pelea”.

Sobre si pretendía tener más hijos, Don Pedro Rivera contestó en tono de broma pero dejó en claro una cosa.