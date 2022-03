¿Siguen los problemas en la familia Rivera?

A casi diez años de la muerte de Jenni, Juan y Rosie Rivera hacen llorar a su papá, don Pedro Rivera

“Nunca debemos juzgar a nuestros padres por sus errores”, expresaron algunos usuarios Tal parece que los problemas en la familia Rivera no tienen fin, pues ahora, a casi diez años de la muerte de Jenni, Juan y Rosie Rivera hacen llorar a su papá, don Pedro Rivera, en pleno festejo por su cumpleaños, por lo que las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes. A unas horas del lanzamiento de este video, disponible en el canal oficial de YouTube de El Patriarca del Corrido, ya cuenta con casi 20 mil vistas, pues no es muy común que don Pedro se deje ver mostrando sus sentimientos, a diferencia de su exesposa, la señora Rosa, quien no puede evitar las lágrimas cuando le recuerdan a su hija. ¿Qué hizo llorar a don Pedro Rivera? En primer lugar, se observa a Juan y Rosie Rivera, acompañados de su medio hermano, Juan Carlos, mientras el productor musical le muestra a su padre la publicación que había subido recientemente a sus redes sociales donde le dedicó unas emotivas palabras a don Pedro Rivera. “Pedro Rivera Cervantes: Él es mi padre. Hoy en día, desafortunadamente, más y más niños crecen sin el amor o la presencia de su padre. Gracias a Dios, yo nunca conocí ese dolor, duda o confusión. Tuve la dicha de crecer bajo la luz y la guía de la persona más inteligente que conozco”.

Juan Rivera no puede contener el llanto al leer el mensaje que le dedicó a su papá Sin poder contener el llanto, el productor musical Juan Rivera siguió leyendo el mensaje que le dedicó a don Pedro Rivera, quien lo escuchaba con mucha atención: “No es el hombre más estudiado, poco fue a la escuela, pero sus ganas, esfuerzo, amor y empeño lo llevó a ser un gran hombre, de bendición para su familia y muchos que lo rodean”. “Ese hombre, con su valor, no sé si conoció el miedo, logró cambiarle el destino a muchas personas. Ustedes lo conocen como el padre de…, como el productor de…, como esto o aquello. Yo lo conozco como un amigo. Alguien que por sus experiencias se desespera al verte fallar, pero siempre, siempre, está ahí para ayudarte”.

Don Pedro Rivera no aguanta más y comienza a llorar Ya casi para finalizar con su mensaje, el cual provocó que don Pedro Rivera comenzara a llorar, Juan Rivera dijo que los ‘te quiero’ de su papá son pocos, pero su amor lo muestra con frecuencia: “Con la simple desesperación de querer sacar a su familia adelante día a día, es lo suficiente para decirte ‘te amo'”. “Honrado, respetuoso, de palabra firme, la persona más trabajadora que conozco sin duda alguna. Claro, como todos, ha cometido sus errores y fallas, pero ha sido lo suficientemente hombre para aprender, crecer y corregir. De la nada creó un imperio. Literal, pareciera que a las piedras les pudiera sacar agua, ¿por qué? Por el simple hecho de que quería ver a sus hijos triunfar y lo logró. Digan de él lo que gusten. Lo que les plazca, pero el mundo necesita más padres como el que yo tengo”.

Dice Juan Rivera que el mundo sería mejor si hubiera más hombres como su padre En este video, el cual provocó todo tipo de reacciones, se mostraron algunas imágenes de la familia Rivera pocas veces vista, como esta en la que aparece La Diva de la Banda: “Si hubieran más ‘Pedro Rivera’ en el mundo, les aseguro que el mundo sería un mejor lugar. Papá, nunca olvidaré la conversacion cuando le dije que tenía miedo y usted me dijo: ‘Hijo, mientras tenga padre, nunca sientas el miedo porque yo haré todo para quitarte cualquier problema de encima'”. “Si supiera usted cuánto lo admiro y respeto. Si viera cuánto anhelo ser la mitad del hombre que es, conociera en su corazón la grandeza con la que lo ve su hijo. Papá, lo amo y le doy gracias a Dios que me dio la dicha de ser hijo de Pedro Rivera”, finalizó Juan Rivera. Conmovido, su padre le dio un caluroso abrazo.

Le toca el turno a Rosie Rivera de hacer llorar a su padre Tras el emotivo momento que pasó ‘gracias’ a su hijo Juan Rivera, por el que lo hizo llorar, toca el turno de su hija Rosie, a quien don Pedro Rivera también escuchó con mucha atención: “Es difícil encontrar a un esposo cuando tengo un padre como usted. Amo a mi esposo, lo amo mucho, pero uno lo compara con su héroe”. “Usted es mi héroe, verlo trabajar todos los días y verlo que no se raja por nada, que no se agüita por nada, que no le importa lo que diga la gente, usted sabe quién es muy bien y yo veo todo eso, y le doy gracias por ser mi papi, porque nunca me ha faltado un bocado ni un cariño ni un abrazo y más por el gran abuelo que es”, expresó Rosie Rivera.

Rosie comparte el detalle que tuvo don Pedro con su nieta Kassey Por último, la empresaria, quien hasta hace apenas unas semanas estuvo al frente de Jenni Rivera Enterprises, reveló que su hija, Kassey Rivera, le contó que hace poco su abuelo, don Pedro Rivera, le llamó simplemente para decirle que estaba pensando en ella. Esto hizo que El Patriarca del Corrido comenzara a reirse. “Ella estaba tan feliz y mis niños tienen la dicha de tener un abuelo y yo le doy muchas gracias, papá, soy dichosa en poder pasar tanto tiempo con usted, gracias por mostrarme con hechos, todas las lecciones que me ha dado no fue solo diciéndome, fue con hechos. Usted ha mostrado cada lección que ha dado y usted me muestra que si se puede”, finalizó Rosie Rivera, quien también hizo llorar a su papa.

"Es usted muy bendecido" No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a este video en el que tanto Rosie como Juan Rivera hicieron llorar a don Pedro Rivera justo en el día de su cumpleaños: "Don Pedro, es usted muy bendecido, por esos hijos tan hermsoso y un enorme corazón", "Qué bendecido, don Pedro, pero me encantaría que un día de estos hiciera honor a las hermosas palabras que le regalaron sus hijos, cierto es que se divorcio de doña Rosa, no de los hijos". "Claro, si él fue y sigue siendo un buen padre, se lo merece ahora que está con vida", "Las palabras de sus hijos significan que usted lo hizo bien como padre, debe de sentirse satisfecho por escuchar tan hermosos sentimientos", "Qué orgullosos hijos, con qué orgullo le expresan a su padre lo mucho que lo admiran y lo orgullosos que están de él".