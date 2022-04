Días después de haber cumplido 75 años de edad, aunque muchos aseguran que tiene 79, don Pedro Rivera, papá de la fallecida cantante Jenni Rivera y conocido también como El patriarca del corrido, comparte un video donde la pasa muy mal y no duda en decir que recibió la ‘paliza’ de su vida.

Como lo había mencionado el especialista, “el fierro” con el que comenzó a golpear la espalda de don Pedro Rivera hace mucho ruido, y justo en ese momento, da la impresión que el papá de Jenni Rivera no está reaccionando a la ‘paliza’ que está recibiendo. Es impresionante ver este ‘castigo’.

“Le están dando una paliza, pobre don Pedro”, dijo el joven luego de leer uno de los comentarios que hicieron llegar los internautas a la transmisión en vivo. Ahora, el ‘castigo’ siguió en la espalda baja y ahí si de plano el productor musical no aguantó y exclamó varios gritos de dolor.

A punto de terminar con este martirio, se le preguntó nuevamente a don Pedro Rivera cómo se sentía y no dudo en decir que “muy golpeado”. Su hijo Juan Carlos lo animó a que levantara un poco la cabeza para saludar a sus seguidores que estaban al pendiente de la transmisión en vivo en sus redes sociales.

Ya boca arriba, se procedió a confirmar que todo estuviera en orden, principalmente que sus pies estuvieran correctamente alineados. Por si fuera poco, el productor musical tenía molestias en su rodilla derecha, por lo que también comenzaron a golpearle esa área, aunque no pudo soportar el dolor.

Llega un momento que es muy incómodo ver a don Pedro Rivera, a sus 75 años de edad, recibir este tratamiento, pues aunque no se duda que lo ayude en sus problemas de salud, la realidad es que está sufriendo cada vez que recibe un golpe. Tras varios segundos de tortura, por fin el calvario acabó.

“Que se saque una radiografía”

No pasó mucho tiempo para que seguidores de El patriarca del corrido expresaran su preocupación luego de que recibiera esta ‘paliza’, aunque para algunos hizo bien que se sometiera a este procedimiento: “Excelente don Pedro, de vez en cuando es buena una alineadita como debe de ser”, “Buenísimo”.

“Muy cierto, a mí siempre que me duele la espalda también me duele el cuello”, “Vea don Pedro y se rieron del pobre de Juan Carlos, pobrecito, tú no hagas caso. Hermoso muchacho, Dios te bendiga siempre y te guíe por buen camino”, “Ahora que se saque una radiografía para que vea que tan bien quedó”, se puede leer en más comentarios.