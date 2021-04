¿Qué pasó entre Don Francisco y Jlo?

La familia Quintanilla y Jlo visitaron Sábado Gigante para presentar la nueva película de Selena, pero Don Francisco no fue muy receptivo. En especial, porque el español de Jennifer López no eran tan fluido en aquel momento como lo es ahora.

“La entrevisté en Sábado Gigante, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella, porque no hablaba casi nada de español, ahora habla bastante español, y yo no tuve paciencia, no me comporté como debía, y de eso siempre me arrepentí porque no tenía por qué hacerlo”, confesó Don Francisco.