Pero no todo fueron acusaciones para Mario Kreutzberger, ya que luego que Javier Romero le diera la bienvenida y tanto Alan Tacher como Karla Martínez lo recibieran en el estudio de Despierta América, las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes:

Un internauta no se quedó con las ganas de hacer un fuerte reclamo a la cadena televisiva, quien recibió la visita de Don Francisco tras denuncias de acoso sexual y abuso de poder: “Cómo ha perdido Univisión tanto con ellos (Don Francisco y Javier Romero) porque ellos eran muy buenos, me hacen falta”.

Pero eso no sería todo, ya que una mujer de nombre Rosa Mundaca, quien era menor de edad cuando lo conoció, lo acusó, tras tener relaciones sexuales, de tener un hijo y de no hacerse cargo de él, llegando incluso a los tribunales. Todo un escándalo.

“Ese tamal envuelto se ve muy mal, pobre Don Francisco, lo que tiene que aguantar, le tocó abrazar al puerco del programa”, “Esa Pancha ojalá que sea ejemplo para otras embarazadas de cómo no vestirse en el embarazo, fatal todo. Tomen nota, chicas, para que no sean la burla de amigos y amistades”, expresaron algunos usuarios al ver esta imagen.

En una introducción, admite sentirse “algo desorientado” ahora que no llena sus días produciendo su programa. Sábado Gigante salió del aire en 2015 y desde entonces su popular anfitrión aparece esporádicamente en pantalla: “No sé muy bien en qué voy a ocupar las horas, cómo me voy a sentir en esta nueva etapa, y de qué manera me adaptaré a los inevitables cambios cronológicos que impone la vida”, escribe.

En una entrevista televisada en abril en el programa De tú a tú del Canal 13 de Chile, respondió que entre los momentos más difíciles de su carrera estaban “todas estas demandas que alguna vez he sufrido… (que) han sido duras para mi familia” y aseguró que “ninguna demanda que me hicieron tenía ningún asidero”.

En un capítulo titulado La opinión pública, habla de cómo la fama tiene sus beneficios y desventajas e incluso aborda la demanda de paternidad que enfrentó en 2011, pero no se refiere directamente a las denuncias de acoso y abuso sexual hechas por la periodista chilena Laura Landaeta en su libro de 2016, Don Francisco: biografía no autorizada de un gigante.

Don Francisco sufrió en la pandemia

“Hay tantas cosas nuevas que me pasaron en este año de pandemia. Por ejemplo, casi al terminar el libro yo incorporo un psiquiatra. ¡Yo nunca había conversado con un psiquiatra! Yo sentí que tenía la necesidad de conectarme con una persona para ver cómo yo ordenaba mi nueva vida”.

“Durante 57 años trabajé diariamente con mi mente dedicada sólo a la televisión. Ese era mi trabajo, mi labor con la que me levantaba y acostaba, y de pronto me quedé solo en la casa meditando. Y bueno, como yo nunca había hablado con un psiquiatra, el psiquiatra me hace pensar en cosas que nunca pensé y eso me abre la mente. Desafortunadamente, quizás con el psiquiatra comienzo a hablar casi al final del libro, por eso lo incorporo sólo al final” (Con información de AP).