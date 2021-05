Don Francisco le revela a Jorge Ramos que recibe ayuda de un psiquiatra

También hablo de su nuevo libro donde da indicias de su retiro de la televisión

La entrevista fue en el programa del periodista mexicano ‘Al Punto’

Don Francisco ayuda psiquiatra. En el programa del periodista hispano Jorge Ramos, “Al Punto”, presentaron un fragmento de una entrevista al presentador de televisión más querido por los latinos, hablamos de Don Francisco, quien durante su entrevista menciona varias confesiones que muchos no sabían.

Fue a través de la cuenta de Twitter del show de Jorge Ramos, donde presentó un pequeño fragmento de la entrevista que tuvo con el conductor chileno, quien sorprendió al confesar que está recibiendo virtualmente ayuda psiquiatra, lo cual ha impactado a sus fans.

Don Francisco revela que recibe ayuda psiquiátrica

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mundialmente conocido como “Don Francisco”, es un conductor de televisión nacido en Talca, Chile, el 28 de diciembre de 1940. Sus padres fueron Erich Kreutzberger y Annie Blumenfeld, dos jóvenes judíos que, huyeron de la Segunda Guerra Mundial, y habían emigrado de Alemania para asentarse en Chile.

“El psiquiatra con el que hablo hace muy poco tiempo por primera vez en mi vida y virtualmente, él me ha hecho muchas preguntas, y yo a veces un día me pregunto que cómo andábamos yo le dije vamos muy lento, me dijo tengo una mala noticia que darte aquí el que maneja la batuta soy yo, y no vengo hablar con Don Francisco”, afirma el chileno.