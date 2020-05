El conductor chileno realiza impactantes declaraciones

Reaparece Don Francisco para hacer confesión por coronavirus

En entrevista, cuenta cómo ha sido su vida durante esta pandemia

¡De no creerse! El conductor chileno Don Francisco, quien estuviera al frente del programa Sábado Gigante por más de 50 años, reaparece ante las cámaras para hacer confesión por coronavirus.

Por medio del canal oficial de YouTube del programa Suelta la sopa, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, hace impactantes declaraciones.

Con más de 14 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación se presenta como “Don Francisco habla sobre su vida durante la pandemia”.

“En primer lugar, lo único diferente y lo que me ha crecido en este tiempo, 60 días que estoy en mi casa sin moverme, me ha crecido el pelo blanco, ya lo vamos a dejar así, no me crecía de ningún otro color, solamente me crecía blanco, lo vamos a dejar así”.

A unos meses de cumplir 80 años de vida, y en un tono más serio, Don Francisco dijo que quiere aprovechar esta oportunidad de hablar con la comunidad hispana, a la cual le ha servido por más de 30 años, para decirles que de este momento tan difícil hay que salir todos juntos y usar una palabra mágica, “solidaridad“.

A la pregunta de que si se imaginaba en una etapa de su vida vivir este momento que parece salido de una película de ficción, el conductor chileno dijo: “No. Yo jamás pensé que iba a vivir una cosa así”.

“Por supuesto (que piensa en la muerte), uno está más cerca de la muerte que de la vida, todo lo demás es inseguro, pero yo te puedo asegurar que va a llegar el día en que tú te mueras. A nadie le gusta la muerte, hay ciertas cosas que hemos perdido, pero hay ciertas cosas que hemos ganado. Un beso, un abrazo, tomaron una dimensión tan distinta, nunca nos dimos cuenta lo importante que es dar la mano”, aseguró Don Francisco.

También, el conductor chileno dijo que una de las instituciones que estaban siendo más frágiles, y que era una de las instituciones más importantes del mundo, hoy día volvió a tener importancia: la familia.

En otro orden de ideas, Don Francisco comentó que el trabajo desde la casa va a crecer mucho: “Estamos a miles de kilómetros de distancia, porque yo estoy en Santiago de Chile, esa virtualidad va a existir, pero eso va a producir ciertos cambios, creo yo”.

A la pregunta de con quien está pasando esta cuarentena, Mario Kreutzberger respondió que con su señora y una persona que los ayuda.

“Yo le dije a mi señora que creo yo que en estos 60 días de cuarentena, la he visto más que en los últimos 10 años, pero ha sido una convivencia muy buena porque llevamos pocos años de casados, vamos a cumplir 58, los mismos 58 años que llevo en la televisión”.

Visiblemente conmovido, Don Francisco, quien abrió su corazón ante las cámaras como pocas veces se ha visto, se despidió del público mandándoles un abrazo virtual en estos tiempos de coronavirus.