Don Francisco recuerda con cariño la vez que entrevistó en Sábado Gigante al papá de Adamari López, quien se dedicaba al negocio de la funeraria: “Él me decía, sí, tengo un problema del corazón y me queda el 25 por ciento, y un año después me dijo, me queda el 15…”, contó el presentador.

¿Qué pasó entre Don Francisco y Jlo?

En una mesa redonda en el estudio de grabación, en medio de Nicole Suárez, Arantxa Loizaga, Adamari López y Nacho Lozano, el famoso presentador se confesó. Le preguntaron que, entre tantas buenas entrevistas, cuál había sido la peor de su carrera. Sí, la respuesta fue una con nada más y nada menos que Jennifer López. Para ese entonces, hace más 30 años, la Diva del Bronx había conseguido el papel de Selena en lo que sería la película oficial sobre la vida y muerte de la cantante de Tex-Mex.

La familia Quintanilla y Jlo visitaron Sábado Gigante para presentar la nueva película de Selena, pero Don Francisco no fue muy receptivo. En especial, porque el español de Jennifer López no eran tan fluido en aquel momento como lo es ahora. “La entrevisté en Sábado Gigante, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella, porque no hablaba casi nada de español, ahora habla bastante español, y yo no tuve paciencia, no me comporté como debía, y de eso siempre me arrepentí porque no tenía por qué hacerlo”, confesó Don Francisco.