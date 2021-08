Informan sobre el sensible fallecimiento de Don Everly

El cantante y guitarrista de The Everly Brothers murió a los 84 años de edad

Figuras del medio artístico expresan sus condolencias Se va una leyenda. En las primeras horas de hoy, se dio a conocer el sensible fallecimiento del cantante y guitarrista de The Everly Brothers, Don Everly, a quien se le considera, junto a su hermano Phil, “una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll”. De acuerdo con información de Los Ángeles Times, un portavoz de la familia fue quien se encargó de confirmar la muerte del músico, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso. Su hermano Phil murió de una enfermedad pulmonar en 2014. Muere don Everly de The Everly Brothers A través de la cuenta oficial de Instagram de la agrupación musical, de gran fama en la década de los cincuenta y pincipios de los sesenta, se compartió esta triste noticia con sus poco menos de 5 mil seguidores, quienes de inmediato expresaron sus condolencias. “Es con gran tristeza que lamentamos anunciar hoy el fallecimiento de Isaac Donald Everly. Deja a su esposa Adela, a su madre Margaret, a sus hijos Venetia, Stacy, Erin y Edan, y a sus nietos Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily y Esper”.

Lamentan la muerte de Don Everly, de The Everly Brothers Uno de los primeros en reaccionar a la noticia de la muerte de Don Everly, de The Everly Brothers, fue el reconocido cantante y compositor Brian Ray, quien también es guitarrista y productor del ex beatle Paul McCartney: “Estoy tan triste de escuchar esta noticia. Fueron una parte tan importante de mi educación musical”. Por su parte, el actor, músico y comediante estadounidense Charles Esten se expresó así: “Descanse en paz, Don Everly. Y que los vuelos de los ángeles te guíen a ti y a tu voz en tu camino”, mientras que la directora Adria Petty, hija de Tom Petty, confesó estar muy triste al leer esta noticia.

Le dicen adiós a “la voz más dulce de todos los tiempos” También, quien expresó sus condolencias tras la muerte del hermano mayor de The Everly Brothers fue Olivia Harrison, viuda del ex beatle George Harrison: “Descansa en paz. La voz más dulce de todos los tiempos. Qué armonizador, cantante y claro y verdadero. Hiciste de mi mundo un lugar mejor”. El reconocido compositor Billy Steinberg, creador de temas como True colors y Like a virgin, compartió un emotivo mensaje: “Don Everly es uno de mis cantantes favoritos. Sus solos en sus canciones fueron muy emocionales, sin mencionar las armonías con Phil que inspiraron a The Beatles, Simon y Garfunkel y todos los demás. Don escribió algunas de mis canciones favoritas de The Everly Brothers”.

“Don Everly vivió de lo que sentía en su corazón” En el comunicado que compartió la familia del músico se dice que Don Everly “vivió de lo que sentía en su corazón”, además de que expresó su agradecimiento por la capacidad de vivir sus sueños con su alma gemela y esposa, Adela, y compartiendo la música que lo convirtió en un Everly Brother con su hermano Phil, quien murió en 2014. Isaac Donald Everly, mejor conocido como Don, nació en 1937 en Kentucky. Junto con su hermano Phil pasó varios años de su infancia en Iowa antes de mudarse a Tennessee junto a su familia. Fue en Nashville donde comenzó la historia de The Everly Brothers. En 1957, su canción Bye bye love se convirtió en todo un éxito.

Forman parte del Salón de la Fama Desde 1986, The Everly Brothers, el cual se define como un dúo de música country y rockabilly, forman parte del Salón de la Fama del Rock. Figuras como mo The Beatles, Simon & Garfunkel, Neil Diamond, Electric Light Orchestra, Mark Knopfler y Billy Joel los han reconocido com9 una de sus influencias. Don y Phil son hijos de dos amantes de la música country, Ike y Margaret Embry Everly, con quienes tocaron en radio en vivo y en shows en vivo no muy importantes en el oeste de Estados Unidos. Tal vez sin saberlo, se estaban preparando para algo mucho más grande.

Phil y Don Everly conocieron pronto la fama De acuerdo con su biografía, los hermanos Phil y Don Everly, siendo apenas unos adolescentes, lograron un breve contrato con Columbia Records. Su primer sencillo fue The sun keeps shining, el cual no logró el éxito que hubieran esperado. Sin embargo, The Everly Brothers captaron la atención del reconocido guitarrista y exitoso artista de música country Chet Atkins, y le comenta sobre ellos y consigue una audición con el director de Cadence Records, Wesley Rose. Ahí comenzaría su fama.

Un estilo único Cabe resaltar que Phil y Don se distinguían por ser muy buenos guitarristas, además de usar un estilo de armonía cerrada en el que cada uno cantaba un tono que normalmente sonaba como una melodía pausada. Algo muy diferente en esa época. The Everly Brothers utilizaban guitarras de la marca Gibson, usando un efecto de guitarra llamado trémolo en algunas de sus canciones. Gibson sacó en honor de los hermanos una guitarra de edición limitada llamada Gibson Jumbo Everly Brothers.

Elvis Presley llegó a rechazar a The Everly Brothers Bye bye love y All I have to do is dream son los dos primeros éxitos de The Everly Brothers, temas incluidos en su primer material discográfico. Sin saber lo que tenía en manos, Elvis Presley se dio el lujo de rechazar la canción Bye bye love. Fue en 1960 que los hermanos Phil y Don Everly cambiaron de sello discográfico, pasando a la Warner Brothers por la suma de un millón de dólares, la cifra más elevada pagada a un artista o grupo por una discográfica en aquel momento.

El inicio del fin de The Everly Brothers A consecuencia de las giras y el trabajo acumulado a lo largo de los años, Phil y Don Everly deciden terminar con el dúo en 1973. En ese año, tuvieron su propio programa de televisión, supliendo al programa del reconocido cantante Johnny Cash. Y aunque siguieron grabando por separado, ni Don ni Phil tuvieron el éxito que lograron con The Everly Brothers. Fue hasta 1983 que se dio un emotivo reencuentro un histórico concierto el 23 de septiembre en el Albert Royal Hall en el Reino Unido. Fue tal su éxito que decidieron grabar juntos de nuevo.