Don Cheto causa polémica después de compartir una foto en redes sociales

Juan Carlos Razo, verdadero nombre del cantante y conductor, posa ‘junto’ al presidente de EE.UU., Donald Trump

Usuarios le hacen advertencia y él no se queda callado

¿En problemas? El cantante y conductor Juan Carlos Razo, mejor conocido como ‘Don Cheto’, causa polémica luego de publicar una foto ‘junto’ al presidente de EE.UU., Donald Trump, y le hacen advertencia, pero él no se queda callado.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, que Don Cheto compartió una imagen ‘junto’ a Donald Trump, pero lo que llama la atención, es que el cantante y conductor está ‘encima’ del presidente de EE.UU.

En pleno Día de la Independencia, Juan Carlos Razo, quien luce la playera de la Selección Mexicana de futbol, se limitó a postear: “Viva México!”, sin imaginar las advertencias que recibiría minutos después.

“El decir Viva México no significa que tenga que poner esa foto, esa es falta de respeto hacia el presidente de aquí de Estados Unidos (Donald Trump), donde me imagino que usted vive, ¿verdad?, ¿o me equivoco?”, comentó una usuaria, quien aún tendría mucho que decirle a Don Cheto.

“Hay que tener respeto hacia él, nos guste o no, él es así, y como ciudadanos de aquí de Estados Unidos, tenemos que respetar, bueno o malo, es el presidente”.

Sin esperar mucho tiempo, el cantante y conductor, quien saltó a la fama con temas como Ganga style, Estoy enamorada y El tatuado, respondió de la siguiente manera a esta advertencia:

“Él (Donald Trump) no tiene simpatía por mí ni por los míos, no respeta ni a mí ni a los míos, ¿debo respetar eso?”.

Otra persona lanzó una advertencia similar al cantante y conductor: “Que falta de respeto, como digo, Donald Trump, si no te gusta este país, te puedes ir. Que lastima que usted se preste para algo así”.

