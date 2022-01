Aunque el cerebro en sí no siente dolor: “Expertos ahora creen que tejidos circundantes, químicos cerebrales, vasos sanguíneos y nervios producen las señales de dolor”, de acuerdo con un artículo para Health.com . El Dr. Charles Flippen, MD, profesor asociado de neurología en la David Geffen School of Medicine en la UCLA; explica: “Sabemos qué áreas del cerebro están generando dolor, pero no sabemos toda la información”.

Comer los alimentos correctos es un buen remedio

Lo creas o no, lo que comes impacta cómo te sientes, y eso incluye a tu cabeza. Algunos dolores de cabeza son el resultado de la deshidratación, así que si has pasado mucho tiempo en el sol, ejercitándote o bebiendo alcohol, deberías comer alimentos que puedan ayudarte a hidratarte de pies a cabeza para prevenir y curar el dolor. La sandía, pepino y fresas son deliciosas y tienen un alto contenido de agua—perfectas para combatir un dolor de cabeza. Además, los alimentos ricos en potasio pueden ayudar a remplazar electrolitos, que alivian el dolor. Come unas patatas horneadas o una banana la próxima vez que sientas que un dolor de cabeza se aproxima.