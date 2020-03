La demanda en tiempos de coronavirus ha aumentado y ahora Dollar General está planeando contratar miles de trabajadores para lidiar con un creciente número de compradores.

Funcionarios de Dollar General anunciaron este lunes que buscan contratar a 50,000 personas para finales de abril, según informó Market Watch.

Es aproximadamente el doble de la tasa de contratación normal de la compañía, indicó RTT News.

El objetivo es fortalecer sus operaciones y la demanda de artículos esenciales para el hogar en medio de las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19).

Coronavirus: Dollar General to hire 50,000 to deal with demand https://t.co/mvd2Vy5f3O

— WPXI (@WPXI) March 23, 2020